Il figlio di Jerry Calà a 22 anni si diploma alla Scuola di Cinema: la foto con mamma e papà orgogliosi, guarda

Johnny sorride con tra le mani la laurea ottenuta alla prestigiosa Scuola Civica Luchino Visconti

Il comico 74enne orgoglioso del suo ragazzo, anche Bettina Castioni, 56 anni, si commuove

Uno scatto a tre per un giorno davvero unico e speciale. Il figlio di Jerry Calà a 22 anni si diploma alla Scuola di Cinema. Il papà, orgoglioso, condivide la foto col suo ragazzo. E’ con Bettina Castioni, madre fiera. “Dottor Johnny Calà Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti”, scrive il comico 74enne.

Il figlio di Jerry Calà a 22 anni si diploma alla Scuola di Cinema: la foto con mamma e papà orgogliosi

Arrivano gli auguri di tanti famosi, tra i quali c’è anche la prima consorte di Jerry, Mara Venier, a cui è stato legato dal 1984 al 1987. La ‘zia’ nutre profondo affetto per lui e Bettina, 56 anni. Calà è davvero contento per il figlio, che ha la classica corona d’alloro in testa e stringe tra le mani la laurea.

La Scuola Civica di Cinema "Luchino Visconti" di Milano offre percorsi formativi riconosciuti e validi, anche se non è un’università tradizionale: fa parte del Sistema delle Scuole Civiche di Milano e rientra nella Fondazione Milano, un ente partecipato dal Comune che offre alta formazione nei settori arte, comunicazione, musica, spettacolo e traduzione.

Alcuni percorsi rilasciano titoli equivalenti a una laurea triennale, riconosciuti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in convenzione con università come l’Università degli Studi di Milano – Bicocca o il Politecnico di Milano. Per esempio, il corso triennale di Cinema, Televisione e Nuovi Media, proprio come quello scelto da Johnny.