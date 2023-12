Il figlio di Rocco Siffredi attira l'attenzione delle attrici hard sui set di suo padre, ma mostra ''zero interesse'': il racconto

Il pornodivo 59enne lo rivela in una clip che va in onda durante Ballando con le Stelle

“Io devo dirti che lui in questo senso è il figlio della mamma”

Lorenzo Tano è timido, riservato, un bravo ragazzo, che ora vive a casa della sua insegnante di ballo, Lucrezia Lando, 25 anni, a Roma e con lei ha iniziato pure una relazione sentimentale, complice il lavoro insieme per essere perfetti in pista a Ballando con le stelle. Durante il dancing show di Milly Carlucci è il papà in una clip a raccontare molto del 27enne, suo primogenito (è anche genitore di Leonardo, 24 anni, avuto sempre dalla moglie 51enne Rozsa Tassi). Il figlio di Rocco Siffredi attira l'attenzione delle attrici hard sui set di suo padre, ma mostra "zero interesse": il pornodivo 59enne lo rivela.

“Lorenzo ha avuto un percorso vivace. Era un bambino molto attivo. Poi con l’adolescenza è cambiato e tutto ad un tratto si chiude. Io mi sono posto molte domande e avevo dei dubbi. L’adolescenza… L’età è quella lì. Poi dal punto di vista privato… Magari io ero ingombrante. Mi dicevo che poteva essere colpa mia. Ho avuto molti sensi di colpa. Ci sono stati momenti difficili. Perché poi questi ragazzi nascono figli di, ma non l’hanno deciso loro. Non è Lory che ha deciso di essere mio figlio”, spiega Rocco

Siffredi continua: “Noi siamo molto contenti di lui perché abbiamo visto che Lore ha avuto un bel cambiamento. Si è aperto, ha avuto un’apertura incredibile. Vedo luce e serenità. E quindi secondo me sta vivendo una seconda vita bellissima. Per me è stato stupendo vedere mio figlio che prende, rompe i meccanismi e si diverte. La mia paura era che come ne sarebbe uscito. Avevo una paura terrificante che lui ne uscisse male, perché mio figlio dovete sapere che è molto sensibile”.

Poi Rocco parla di quanto il ragazzo sia richiesto quando girano i film a luce rossa: “Sul set Lorenzo attira l’attenzione. Ogni ragazza che passa mi fa: ‘chi è quel ragazzo?’ Io allora gli dico: ‘c’è una superstar americana qui che ti vorrebbe’. Lui molto carino dice: ‘no thank you’. Un gran sorriso e tanta educazione. Qualsiasi ragazza, lui zero interesse. E io devo dirti che lui in questo senso è il figlio della mamma”.

L’attore infine conclude: “Non avrebbe mai fatto finta di giocare un ruolo con Lucrezia, non avrebbe mai finto o giocato. Poi se questa cosa andrà avanti e sboccerà, questo a dire il vero lo sanno solo loro com’è giusto che sia”.