Filippo Magnini compie 41 anni: il party con Giorgia Palmas e gli amici, foto

Festeggia inaspettatamente a Roma in una wine bar a Ponte Milvio

La coppia brinda al compleanno con tutte le persone più care allo sportivo

Filippo Magnini festeggia il compleanno a Roma, inaspettatamente non a Milano, dove vive con la sua famiglia. Sceglie un wine bar a Ponte Milvio, Aristocampo. L’ex campione di nuoto compie 41 anni e al party brinda insieme alla moglie Giorgia Palmas e a tutti gli amici più cari. A tavola gli ospiti alzano i calici e gli fanno gli auguri.

Filippo Magnini compie 41 anni: il party con Giorgia Palmas e gli amici

Per la festa arrivano Luca di Tolla, Fabiano Santacroce e Barbara Petrillo, Alessandro Boero, Giorgiana Bertolino, Greta Zuccarello, Valeria Sacchi, Michele Santucci, Gianluca Villani, Fabio Di Crocco, Serena Scatoletti, Sara Serpi. Re Magno li ‘tagga’ tutti nelle immagini che condivide sul social. Durante la cena gustano pietanze prelibate, poi arriva il dolce.

Filippo è felice. “#41 Con il mio cuore…nel mio luogo del cuore e con le persone del cuore. Love my life”, scrive dedicando dolci parole alla sua Giorgia. E' con lei che posa abbracciato davanti a una deliziosa torta al cioccolato. I due si sono scelti e si amano follemente, soprattutto si sentono affini, due metà della stessa mela.

La coppia brinda al compleanno con tutte le persone più care allo sportivo

Festeggia inaspettatamente a Roma in una wine bar a Ponte Milvio

Al mattino Filippo soffia sulle candeline a Milano, con la sua bimba, Mia, avuta dalla Palmas due anni e mezzo fa. La 40enne al marito fa una dedica appassionata con tanto di video: “Buon compleanno all’uomo che ha completato la mia vita, spettinato le mie giornate, accarezzato l’anima e riempito il cuore. Buon compleanno marito mio stupendo, oggi è la tua giornata e sono 41… (portati sempre alla grande). Sempre e per sempre. Ti amo”.

L'ex nuotatore è felicissimo

Magnini si commuove e così commenta: “Sarà l’età… ma io piango a vedere questo video. Grazie amore per amarmi e dimostrarmelo ogni secondo. Sempre e per sempre”. Poi parte per Roma insieme all’ex velina: le persone più care, gli invitati, non bucano l’evento per cantargli in coro la classica: “Tanti auguri a te”.