''Oggi ho fatto 140 chilometri'': l’ex gieffino Filippo Nardi rivela che lavoro fa oggi lontano dalla tv

Carla Giuni
23 Marzo 2026
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  • Il 56enne, concorrente squalificato al GF e poi tornato nella Casa al GF Vip, si è dato ad altro
  • Era stanco di guadagnare poco perché tutto finiva in tasse e agenzia e allora…

La sua vita è cambiata radicalmente. L’ex gieffino Filippo Nardi, ospite nel podcast Non è la Tv di Fanpage, rivela che lavoro fa oggi lontano dalla tv. Il 56enne, concorrente squalificato al GF e poi tornato nella Casa al GF Vip, si è dato ad altro. Era stanco di guadagnare poco perché tutto finiva in tasse e agenzia e allora ha deciso: la sera consegna le pizze. Oggi ho fatto 140 chilometri, confida.

''Oggi ho fatto 140 chilometri'': l’ex gieffino Filippo Nardi rivela che lavoro fa oggi lontano dalla tv

“Ho fatto per due anni il capo della comunicazione di un’azienda a Roma. Poi finito il contratto sono tornato a vivere in campagna e, in attesa di trovare un lavoro nel mio settore, mi sveglio prestissimo la mattina, faccio dei lavoretti e restauro mobili per amici. Faccio anche un programma in una radio locale e la sera consegno pizze, svela Filippo. 

Nardi racconta:Prendo un furgoncino e vado a consegnare le pizze. Ho appena finito: oggi ho fatto 140 chilometri. Perché consegno pizze? Mi danno da mangiare, mi pagano per imparare le strade e lavoro poche ore al giorno. Meglio di così cosa c’è?”.

Il 56enne, concorrente squalificato al GF e poi tornato nella Casa al GF Vip, si è dato ad altro

Essere opinionista in televisione non faceva per lui. I compensi da 300 a400 euro a puntata, i pagamenti arrivavano in media dopo 60 giorni, la tassazione era elevatissima e aveva costi da anticipare. Mi spariva il 74% del totale, sottolinea Filippo. Meglio consegnare le pizze.

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