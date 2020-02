Fiorello si traveste da Maria De Filippi a Sanremo 2020 e lei lo chiama in diretta tv

Fiorello tiene fede alla promessa fatta e a Sanremo 2020 si traveste da Maria De Filippi. “The Queen”, così come l’ha soprannominata anche lo showman, che l’ha registrata così pure sul suo cellulare, lo chiama in diretta tv.

Lo aveva detto. Rosario Fiorello durante la prima serata, quando aveva indossato la tonaca portafortuna di Don Matteo, aveva giurato che se gli ascolti del Festival fossero stati super, l’indomani si sarebbe travestito da Maria De Filippi.

“Visto che il Festival non è andato bene, ma strabene, ho mantenuto la promessa”, rivela il 59enne a uno stupito Amadeus che lo chiama sul palco. Del resto la kermesse ha fatto il record, registrando un incredibile 52,2% di share lunedì sera.

Vestito blu, parrucca bionda, Fiorello scende le scalinata sulle note della colonna sonora di ’"C’è posta per te". Imita la conduttrice mentre Amadeus è piegato dalle risate. “Mi sono guardato allo specchio, sembro Boris Johnson piastrato. Mia madre già si era preoccupata ieri che ero vestito da prete, figuriamoci oggi”, dice.

E continua: “Volevo ringraziare Fincantieri per avermi trovato le scarpe 45. Non mi ero mai travestito così, l’ho fatto per te per mantenere la promessa”.

Fiore poi scende in platea e abbraccia il direttore di Rai1, Stefano Coletta. “La nuova Rai è questa”, ironizza. Di nuovo sul palco dell’Ariston bacchetta Amadeus. “Non mi devi toccare”, sottolinea al presentatore che commenta i collant che indossa. E’ preoccupato: “Quello che sto pensando è che ci sono le teche Rai: questo momento rimarrà per sempre”.

Intanto per Rosario nei panni di Maria De Filippi arrivano i fiori, ma, prima di uscire di scena arriva la sorpresona: il suo cellulare, che ha nella tasca del vestito, vibra. Fiorello riceve la chiamata in diretta della vera Maria.

“Fiore, stai benissimo!”, esclama la moglie di Maurizio Costanzo. “Intanto complimenti Amadeus - dice ancora Maria - E tu sei bellissimo, stasera ancora più bello”. Fiorello è su di giri per la gioia e le domanda un favore, un altro regalo: vuole essere doppiato da lei mentre muove solo le labbra. La De Filippi lo accontenta e apre la seconda serata del Festival: “Buonasera e benvenuti al 70esimo Festival di Sanremo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/2/2020.