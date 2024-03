Forte preoccupazione per Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin dopo che il padre di lei ha chiesto a tutti di ‘pregare’ per loro

Stephen Baldwin ha alimentato le voci di forti problemi con un post social

Justin e Hailey sono stati avvistati poi in chiesa a Los Angeles di notte

Cresce la preoccupazione per Justin Bieber e sua moglie Hailey Baldwin dopo il post del padre di lei.

Il 29enne e la 27enne, sposati dal 2018, sembra non stiano passando un bel periodo.

Stephen Baldwin, 57 anni, ha infatti ricondiviso poche ore fa un video di Victor Max, fondatore della band ‘All Things Could Ministries’, in cui si vede Justin suonare la chitarra e cantare "I Could Sing of Your Love Forever" della band musicale di ispirazione cristiana ‘Delirious?’.

C'è molta preoccupazione per Justin Bieber, 29 anni, e la moglie Hailey, 27, dopo il post social del padre di lei che ha invitato a pregare per loro

Sopra al post Victor, che ha poi cancellato tutto, aveva scritto: “Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore”.

Aveva aggiunto poi che insieme a sua moglie e alla mamma di Hailey, Kennya Baldwin, ha più volte pregato per la coppia.

Aveva spiegato: “Ci sono sfide speciali che le persone in posizioni di grande visibilità devono affrontare e il nemico non vuole che si avvicinino a Gesù”.

“Così spesso, indipendentemente dalle cose materiali o dai riconoscimenti, affrontano una guerra spirituale così intensa che cerca di far naufragare la loro fede, il matrimonio e la vita in generale. Quindi grazie”, aveva aggiunto.

Justin e Hailey sono noti per la loro forte fede cristiana. In passato hanno detto che questa li aiutati durante il loro primo anno di matrimonio.

L’altra sera sono stati anche avvistati piuttosto dimessi mentre si recavano in una chiesa di Los Angeles per una messa notturna.

Qualcuno parla di possibile crisi coniugale, ma altri sottolineano che forse ci sono problemi nella creazione di una famiglia. Per ora non si conoscono i motivi che hanno spinto persone vicine ai due a chiedere “preghiere” per loro.