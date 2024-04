''Mi ha seguita in bici e inveiva contro di me'': Francesca De André rivela come ha reagito l'ex Tambellini alla condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni

Il 40enne non si è mai scusato, in aula ha negato ancora. “Mi fa pena”, sottolinea lei

Francesca De André non ha più paura di lui, l’uomo che aveva scelto di avere accanto, diventando vittima di quello che poi si sarebbe rivelato il suo carnefice. Senza fare sconti, al Corriere della Sera la 34enne rivela come ha reagito l'ex Giorgio Tambellini alla condanna a tre anni e tre mesi, più una provvisionale di 15mila euro, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. “Mi ha seguita in bici e inveiva contro di me”, svela.

Avrebbe preferito una pena maggiore. La nipote di Faber commenta: “Certo che la ritengo una pena lieve. Ma almeno sono state accertate penalmente le sue responsabilità. Ora andremo avanti in sede civile, anche se nessuna pena o risarcimento sarà mai congruo rispetto alle sofferenze che ho patito”.

Stare in aula con presente pure il 40enne che le ha procurato dolore fisico e mentale non le ha dato così fastidio: “Onestamente, lui non mi crea più alcun problema. Mi ha fatto solo pena. Al processo ha cercato ancora di negare, sostenendo che le lesioni sul mio corpo me le ero procurate da sola. Argomentazioni da persona disturbata”.

E’ stata salvata dai Carabinieri ad aprile 2022, quando è stata aggredita: con il 40enne hanno proceduto d’ufficio. La denuncia li ha portati in tribunale e ora Tambellini è stato condannato: la sentenza è di primo grado. Quando Francesca l’ha conosciuto nel 2018, Giorgio era diverso: “Complice, allegro, positivo”. Poi sono arrivati, però, “una gelosia malsana, i suoi problemi con alcol e droga”. E tutto il resto.

Quando le si domanda come abbia reagito l’ex alla condanna, la De André confida: “So solo che fuori dal tribunale mi ha seguita in bici e inveiva contro di me. Purtroppo, e lo dico alle donne, non possiamo confidare nemmeno sull’intelligenza di persone del genere”. Lei non ha più paura: “Per niente. Semmai è lui che deve avere paura di me”. Grazie al fratello ha ancora fiducia negli uomini: “Ho un gemello che mi fa ancora dire che ci sono tanti uomini di cui ci si può fidare. Per questo non smetto di credere nell’amore. Piuttosto una cosa non mi aspettavo. Mi ha colpito il silenzio della famiglia del mio ex. Da loro mi sarei aspettata qualche parola di comprensione o di dispiacere. Invece nulla. Forse non sono così signori come vorrebbero apparire”.