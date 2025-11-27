''Ha chiesto di vedere le lastre'': Francesca Fialdini, infortunata, accusa un altro concorrente di Ballando

La conduttrice svela che qualcuno non avrebbe creduto alla rottura delle sue costole per cui è ferma

Francesca Fialdini è ferma a causa, oltre che del piede malmesso, anche per le tre costole rotte. Infortunata. La 46enne dietro le quinte parla della sua situazione. Accusa un altro concorrente di Ballando con le Stelle. “Ha chiesto di vedere le lastre”, racconta a Milly Carlucci durante Ballando Segreto. Non ne fa il nome, però.

Qualcuno, potrebbe essere stato anche più di uno, non avrebbe creduto al suo infortunio, pensando a un piano diabolico. La conduttrice, tra le più brave e dotate del talent show, avrebbe ‘finto’ di farsi male per potersi continuare ad allenare in ‘comodità’ con Giovanni Pernice e rientrare così, nella puntata del ‘ripescaggio’, alla grande, per poi andare a conquistare la vittoria finale. La sua, in sintesi, sarebbe quindi per il o i presunti colpevoli, tutta una messa in scena.

“Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero, ma noi andavamo bene, non importava scomodare la salute. Ma nella testa dei più fantasiosi mi sto facendo un mese di vacanza così posso allenarmi bene e tornare più forte", spiega la Fialdini. “Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto ‘voglio vedere le lastre’, qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è un mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio. Abbiamo un personaggio genuino che non si rende conto di avere un’arma in mano e quando spara lo fa con allegria rivendicando di avere avuto il coraggio di farlo perché altri non lo avrebbero mai avuto, invece lui sì! Insomma, è un killer ingenuo che fa tenerezza”.

Nel video un collaboratore di Milly sottolinea: “Abbiamo capito che il mandante è una donna, l’esecutore è un uomo”. Francesca conclude: “Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato personalmente cheap. Se siete così ossessionati per una coppa vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto".

In Rete tutti cercano di identificare chi nel cast abbia fatto una cosa del genere. In molti hanno subito pensato a Barbara d’Urso, ma parrebbe non essere stata lei. Secondo Fanpage, la vip che non avrebbe creduto all’infortunio di Francesca Fialdini sarebbe stata Martina Colombari. Il suo mandante, quello a cui ha chiesto di andare dalla presentatrice per chiederle di vedere le lastre, sarebbe un altro concorrente di Ballando, Fabio Fognini. Sarà davvero così? C’è chi dice che il clima all’interno sia molto teso, qualcuno parla addirittura di un famoso nel cast che sarebbe pronto ad abbandonare a causa degli scontri continui coi giudici…