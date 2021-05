Francesca Fioretti bellissima sul set per uno shooting in Romagna: immagini

Francesca Fioretti è bellissima sul set. Posa per uno shooting in Romagna, come confida lei stessa nelle sue IG Stories, davanti all’obiettivo di Marco Onofri. L’attrice e modella 35enne sorride, è raggiante e sensuale per il servizio fotografico. Indossa un maglione a righe bianco e nero, sotto un costume intero.

Oggi, 6 maggio, esce il suo libro, “Io sono più amore”, in cui racconta la sua storia, lo ha dedicato alla figlia Vittoria. Ha scelto di elaborare il lutto per la morte del compagno Davide Astori mettendo nero su bianco quello che ha vissuto, lo ha fatto per andare avanti.

“Forse questa è la mia confessione, non è una liberazione perché non ti libererai mai di questo dolore, ma ogni volta cresco, mi sento una donna migliore grazie a ciò che mi è successo. Dal dolore si può trarre qualcosa in più rispetto a prima: io ora sono quel qualcosa in più, sono più amore rispetto al dolore, è un libro sulla forza e poi dissemino delle piccole lucine…”, ha confessato la Fioretti a Marie Claire a proposito del libro.

L’ex gieffina è bella, ma lotta ogni giorno per essere ‘di più’. “Lotto contro queste costrizioni sin da quando a scuola venivo considerata più bella che intelligente” scrive nel capitolo di “Io sono più amore” chiamato Francesca. “E’ facile pensare che sei bella, famosa, lavori in un ambito fortunato, i problemi scivolano, sono più facili. Ci sono abituata, conosco questo mondo. E’ facile pensare che la vita sia legata a un aspetto banale come l’essere belli, costa fatica vedere altro nelle persone, è un esercizio che tutti dovremmo fare, è più impegnativo, e molte persone non vogliono impegnarsi”, ha spiegato al settimanale.

Vuole vivere ancora e lo fa attraverso la figlia e il suo lavoro, era tornata a recitare a teatro e spera di riuscire a farlo di nuovo presto. Intanto è la protagonista di uno shooting sotto il sole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2021.