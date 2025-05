''L’ho cercata un sacco di volte, ma non mi ha risposto'': Francesca Pascale rivela i problemi con l'ex moglie Paola Turci e in tv abbraccia il suo ‘sogno erotico’

A Selvaggia Lucarelli dice la sua sulla faccenda di Lupo, il meticcio che avevano preso insieme

Francesca Pascale si sbottona sull’ex moglie Paola Turci e a Selvaggia Lucarelli, che scrive tutto su Il Fatto Quotidiano, rivela i problemi con la cantante dopo l’addio, che è diventato ufficiale a luglio del 2024. Le due, insieme dal 2020, si erano unite civilmente nel 2022. “L’ho cercata un sacco di volte ma non mi ha risposto”, confida.

Le tensioni ci sono state, però il crack è passato sotto silenzio grazie a un patto di riservatezza firmato da entrambe. La Lucarelli, però, nero su bianco mette sotto la lente di ingrandimento la faccenda del cane che avevano preso insieme, un meticcio di nome Lupo, che era entrato a far parte della famiglia di quattro zampe della Pascale. Quando Francesca e Paola si sono separate, l’animale è rimasto a casa della prima, ma in ‘affidamento condiviso'. E qui sono sorti i problemi…

Stando ai rumor le ex non sarebbero mai riuscite a mettersi d’accordo per le visite all'animale, addirittura Francesca avrebbe chiesto a Paola di vederlo, ma fermandosi in giardino… Contattata telefonicamente da Selvaggia, la 39enne napoletana dice: “Io non potrei parlare perché ho firmato un patto di riservatezza sul mio matrimonio con Paola, ma se state per scrivere questa storia dei cani, vorrei difendermi e spiegare che non è così”.

“La prima volta Paola aveva un appuntamento per vedere i cani, ma poi non si è presentata per un impegno di lavoro - chiarisce la ex compagna di Silvio Berlusconi - La seconda pure, la terza ho detto ok vieni però devi rimanere in giardino. Non è venuta. Non solo, a gennaio l’ho cercata un sacco di volte, ma non mi ha risposto. Mi serviva la sua autorizzazione per una sedazione a Lupo che non stava bene, ma lei mi ha ghostata. Alla fine col veterinario abbiamo proceduto senza il suo ok, ma è assurdo, ne andava della salute del suo cane”. Francesca infine conclude rivolgendosi a Paola: "Le dico che se vuole può vedere i cani, tutti, quando vuole. E che Lupo può anche portarlo con sé!”.

La Pascale poi si accomoda da Chiambretti in tv, su Rai3, ospite del talk Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Racconta il suo libro, “I miei primi 40 anni - Biografia”. Non si limita a questo. Quando Piero le domanda chi sia per lei la donna più sexy, replica: “Al modo sicuramente per me Lady Gaga”. “E in Italia?”, le chiede il conduttore. Lei indica una delle opinioniste fisse del programma, Alba Parietti. “E’ lei, io sono pazza di lei: è il sogno erotico di tutti, uomini e donne! E voglio ricordare la stima che aveva Berlusconi nei suoi confronti”. Alba si alza e l’abbraccia, si conoscono da molti anni.