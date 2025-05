Michelle Hunziker in centro a Milano per la prova abiti: l'outfit dell'Eurovision è Made in Italy? Foto

La showgirl svizzera si prepara per quello che era uno dei suoi sogni più grandi

Sarà protagonista della finale su Rai1 grazie a una deroga ottenuta da Mediaset

Michelle Hunziker è fascinosa in centro a Milano. Sta andando da Armani per la prova abiti. Gli outfit scelti per l’Eurovision saranno, molto probabilmente, ‘Made in Italy’. La svizzera non ha mai nascosto, del resto, l’amore per gli stilisti del Bel Paese, che è diventato la sua casa.

Michelle Hunziker in centro a Milano per la prova abiti: l'outfit dell'Eurovision è Made in Italy?

La showgirl 48enne sarà al timone della finale della kermesse, sabato 17 maggio, in onda su Rai1: tutto è stato possibile grazie alla deroga ottenuta da Mediaset. Michelle ci teneva tantissimo: condurre l’Eurovision Contest era uno dei suoi sogni.

La Hunziker sarà neutrale, lo impone il suo ruolo, anche se confessa che le piace molto Lucio Corsi. Il cantautore italiano canta “volevo essere un duro”. Lei in queste parole ci si ritrova. “Un po’ è così. Mi sono corazzata nella vita. Anche fisicamente... e mia mamma mi rimprovera: ‘sembri un uomo con quei muscoli’. E’ il riflesso di come vivo la vita: positiva in pubblico e pudica nel rivelare quando qualcosa non va. Sono dura, ma con gioia”, ha spiegato qualche giorno fa al Corriere della Sera.

La showgirl svizzera si prepara per quello che era uno dei suoi sogni più grandi. Sarà protagonista della finale su Rai1 grazie a una deroga ottenuta da Mediaset

Nonna giovanissima di Cesare, grazie alla figlia 28enne Aurora, avuta da Eros Ramazzotti, Michelle dice: “Esperienza meravigliosa. Solo adesso ho capito quando i nonni dei miei figli mi dicevano ‘non si può spiegare a parole’. E’ proprio così, è il senso della vita, la continuità, il valore della famiglia. Con Eros i rapporti sono ottimi. Ho già prenotato tutto per la prima del suo tour ad Amsterdam in ottobre: sarò in prima fila”.