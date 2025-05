Selvaggia Lucarelli e il futuro sposo Lorenzo a cena con l'ex marito di lei Laerte Pappalardo e la sua nuova compagna Laura: foto

Ora che la 50enne si è trasferita a Roma con Biagiarelli, incontra con piacere l’ex marito

Lei e il 49enne sono genitori di Leon, 20 anni, che lavora come cameriere da Crazy Pizza a Milano

Sono amici, complici. Si vogliono molto bene ed è per questo che anche da ex coniugi con un figlio in comune non si sono mai persi di vista. Selvaggia Lucarelli e il futuro sposo Lorenzo nella Capitale vanno a cena con l'ex marito di lei Laerte Pappalardo e la sua nuova compagna Laura. Il figlio di Adriano è legato a lei ormai da parecchi anni. Ora che la 50enne si è trasferita a Roma con Biagiarelli, incontra con piacere l’uomo che ha sposato. I due sono legati dal 2004 al 2007: insieme hanno avuto Leon, 20 anni. Il ragazzo, che ormai vive da solo, è rimasto a Milano, lavora come cameriere da Crazy Pizza, uno dei locali di Flavio Briatore.

Selvaggia Lucarelli e il futuro sposo Lorenzo a cena con l'ex marito di lei Laerte Pappalardo e la sua nuova compagna Laura

Selvaggia e Laerte da quando si sono detti addio e hanno messo da parte le divergenze che li hanno portati al crack, sono diventati addirittura più complici di prima. Pappalardo in tv, ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha persino confidato di essere tra gli ospiti della Lucarelli e Biagiarelli alle loro nozze l’estate 2026. “Sono stato invitato al futuro matrimonio di Selvaggia, assolutamente sì. E ci vado con molta gioia”, ha detto.

Gli anni con la tensione ci sono stati: “Assolutamente sì, perché le separazioni non sono mai facili. Poi c’è chi riesce ad affrontarla e superarla e c’è chi non ci riesce”. Poi tutto si è risolto: “Siamo rimasti veramente amici, quello che è stato detto è stato detto e quello che è stato fatto è stato fatto”. Lui sta bene con Lorenzo, 34 anni. E la Lucarelli vuole bene a Laura: “Sì e anche Selvaggia è molto legata alla mia compagna perché non c’è malizia”.