Francesco Chiofalo dopo il tumore del 2019 in lacrime confessa: 'Mi hanno scoperto una nuova massa...'

Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show non ha la solita sua verve, quella divertente e un po’ ‘rozza’ che da sempre lo contraddistingue. Il 32enne romano è preoccupato e in diretta tv confessa il grave problema che lo affligge tra le lacrime a Barbara d’Uso: “Mi hanno scoperto una nuova massa”. Dopo il tumore al cervello del 2019, quello fortunatamente benigno che gli è stato asportato con un intervento durato ben 13 ore, dovrà finire ancora una volta sotto ai ferri. E’ fortemente preoccupato.

La d’Urso nel suo programma lascia che sia la madre di Lenticchio per prima a raccontare la storia del ragazzo. La donna arriva in studio per regalare una sorpresa al figlio. “Lui ebbe un incidente per il quale cadde in strada. Per prassi arrivò un'ambulanza e gli fecero una tac perché aveva battuto la testa. Gli dissero che aveva una macchia nera abbastanza grossa. Dissero: probabilmente è un tumore”, rivela, parlando del problema di salute passato.

“Non aveva nessun sintomo", spiega Fortuna. “Se non avesse fatto la tac, avrebbe avuto qualche crisi epilettica, ma forse la macchia sarebbe già stata troppo grande, rischiava una paralisi irreversibile”, aggiunge ancora.

Francesco Chiofalo è stato in sala operatoria per tredici ore, la madre precisa: “Con un’anestesia fortissima. E’ stato un intervento molto delicato. Questa sfera, grande come una palla da biliardo, una piccola arancia, toccava la parte sinistra del cervello”. La donna poi confida allarmata: "Ora purtroppo ha un’altra massa dietro al naso e dovrà operarsi. Pare che non sia urgente”.

Chiofalo, rinchiuso in uno stanzino vicino allo studio, isolato con le cuffie per non sentire, non sa della presenza della mamma. Barbara si rivolge a lui e gli domanda perché sia così triste. “Alterno momenti di depressione qui dentro. Purtroppo prima di venire qua ho avuto un’altra bella notizia: mi hanno trovato un’altra massa e devo fare una biopsia perché bisogna capire cos’è. Non voglio dire di sentirmi sfortunato perché io ho superato un’operazione non semplice, quindi averla superata mi rende fortunato”, svela scoppiando in lacrime.

Barbara gli chiede di rivolgersi alla mamma che forse lo guarda da casa. “Spero che tu sia orgogliosa di me, mamma. Cerco di essere un bravo ragazzo. Non sono stato un figlio perfetto. Ho cercato di seguire i tuoi insegnamenti, anche se purtroppo non sempre ci sono riuscito”, sottolinea lui tra le lacrime. Poi finalmente lo fa tornare da lei. Francesco trova Fortuna ad accoglierlo, l’abbraccia felice per la sorpresa e singhiozza ancora.

Tutti applaudono commossi, il momento è toccante. “Devi stare tranquillo, sereno, ora viviti quest’esperienza, goditela, divertiti e non pensarci, il morale deve essere alto. Dopo ci pensiamo, dopo…”, lo rincuora la madre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2022.