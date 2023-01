Replica alle critiche ricevute sui social e ai giornalisti dopo l’ospitata in tv a Boomerissima

Il dj e manager: "A belli ho 42 anni e li porto da Dio!"

Francesco Facchinetti ride di gusto. Dopo essere andato ospite a Boomerissima, lo show condotto dalla sua ex compagna Alessia Marcuzzi, il dj, manager e conduttore ha ricevuto molte critiche sui social. In tanti hanno sottolineato: “Irriconoscibile!”. I commenti negativi sono stati evidenziati anche dai media, che hanno addirittura parlato di body shaming nei suoi confronti. Il figlio di Roby Facchinetti replica e nelle sue IG Stories spiega perché in tv era gonfissimo.

Francesco Facchinetti ‘irriconoscibile’ in tv, ora parla lui: ''Ecco perché ero gonfissimo''

“Sto ridendo tantissimo perché ieri è andata in onda la prima puntata di Boomerissima e c’ero anche io come ospite: ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco… - chiarisce Francesco - Sono andato in onda e un po’ di persone mi hanno scritto: ‘Ma che caz*o ti è successo? Cosa hai mangiato? Sei ciccione! Dovresti fare il botox! Sei invecchiato male!’. A parte che a me di quello che scrivono gli altri non me ne frega un caz*o di niente, però mi fa molto ridere perché sto leggendo degli articoli che parlano di me vittima di body shaming. Ma dico, ce la fate?”.

Replica alle critiche ricevute sui social e ai giornalisti dopo l’ospitata in tv a Boomerissima

Facchinetti mostra alcuni degli articoli di cui parla sul web e sottolinea ancora: “Ero malato, avevo 40 di febbre!”.

Il dj e manager: "A belli ho 42 anni e li porto da Dio!"

“La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio”, precisa ancora Francesco Facchinetti. Poi, sempre col sorriso esclama: “A parte che non me ne frega un caz*o, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia, ma…a belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”.