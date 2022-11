Francesco Moser contrario alle nozze del figlio Ignazio con Cecilia Rodriguez? Le sue parole lasciano interdetti

L’ex campione di ciclismo 71enne sembrerebbe poco convinto dei fiori d’arancio

A Milano con la ‘nuora’ alla cena di compleanno di Jeremias Rodriguez per i 34 anni

Francesco Moser sembrerebbe poco convinto dei fiori d’arancio del figlio 30enne Ignazio con Cecilia Rodriguez. E’ contrario alle nozze? Le parole dell’ex campione di ciclismo 71enne lasciano un po’ interdetti. “Speriamo vada tutto bene”, commenta a Diva e Donna.

Moser senior, interrogato dal settimanale sul matrimonio tra i due, che arriverà dopo la proposta di Nacho a Chechu, con tanto di solitario da far strabuzzare gli occhi, anche se ancora non è stata fissata una data, dice: “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

Lo sportivo di recente si è separato dalla moglie dopo ben 41 anni di unione, forse è rimasto scottato dall’addio. Nell’intervista al rotocalco non chiarisce i motivi dei suoi eventuali dubbi alle nozze, ma fa sapere di aver visto Belen, sorella 38enne di Cecilia, e Veronica Cozzani, mamma dell’argentina 32enne, solo un paio di volte finora.

Il 71enne con la 'nuora' a Milano ieri sera

I legami con la famiglia di Ceci sembrano ancora ‘in divenire’: forse è anche per questo che ieri sera Francesco Moser, in trasferta a Milano, ha preso parte alle cena di compleanno di Jeremias Rodriguez, festeggiato a mezzanotte da tutta la sua famiglia per i 34 anni che compie oggi, 11 novembre. In una foto è ritratto con la 'nuora' sorridente e sereno.