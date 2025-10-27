Francesco Totti al battesimo del pronipote Diego con la sua nuova famiglia allargata: foto

L’ex Capitano della Roma festeggia con Noemi Bocchi, i figli di lei, Cristian e Chanel

Da zio premuroso non manca all’importante giorno del bimbo della nipote Giulia

C’è lui, zio premuroso, ci sono i cuginetti e non solo. Francesco Totti va al battesimo del pronipote Diego con la sua nuova famiglia allargata. All’appello manca solo Isabel, 9 anni, la terzogenita che ha avuto dall’ex moglie Ilary Blasi. Giulia, la nipote delll’ex capitano della Roma, 49enne, figlia del fratello Riccardo, ha organizzato una grande festa per il suo bimbo insieme al marito. Il 49enne non può mancare al grande giorno.

Totti posa in una foto di gruppo insieme alla compagna 37enne Noemi Bocchi. Nello scatto sorridono il suo primogenito Cristian, 19 anni, e la secondogenita Chanel, 18. C’è pure la fidanzata di Cristian, Melissa Monti, 20 anni.

L’immagine ritrae all’evento anche i figli che Noemi ha avuto dall’ex marito Mario Caucci, Sofia, 14 anni, e Tommaso, 12. Ognuno di loro ha sul volto un sorriso radioso: nessuna lite all’orizzonte, come si vociferava. I gossip raccontavano di un periodo di tensione in particolare tra Chanel e il papà, perché quest’ultimo contrario alla sua partecipazione a Pechino Express: se qualche ombra ha raffreddato per un po’ il loro rapporto, ora parrebbe tutto alle spalle. Presente anche Fiorella, mamma di Francesco e nonna di Cristian e Chanel.

Look semplice e sobrio per tutti. Elegantissima Chanel, forse madrina del piccolo, che indossa per l’occasione un mini abito celeste a monospalla, arricchito da piume di struzzo. Ai piedi sandali in tono. Il vestito è firmato Federica Oliva. La ragazza è molto soddisfatta del suo outif e, commentando il capo, scrive: “Impazziscooo!”.

Il party del battesimo, arrivato dopo la cerimonia in chiesa, è a tema Re Leone, con tanto di allestimento e torta dedicata. Una domenica da ricordare per Francesco, che vede riunita quasi totalmente la sua prole.