La conduttrice 75enne si schiera a fianco dell’amica e collega 68enne

“Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash”, le parole di Selvaggia nel dancing show

Mara Venier non rimane in silenzio. Difende in diretta tv, a Domenica in, Barbara d’Urso dagli attacchi della Lucarelli e degli altri giudici a Ballando con le Stelle. Rivolgendosi direttamente all’amica e collega 68enne, la 75enne sottolinea: “Non ti vedo felice”.

''Non ti vedo felice'': Mara Venier difende Barbara d’Urso dagli attacchi della Lucarelli a Ballando con le Stelle

La performance di Carmelita e Pasquale La Rocca sabato sera è stata fortemente criticata e giudicata eccessiva. “Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta 'ma dov’è il talento?'. Non c’era proprio, eri affaticata proprio - ha detto Selvaggia - Erano sbagliati anche i vestiti”. Barbara ha provato a spiegare che era stata una settimana complicata e particolare, pure per colpa dei costumi. Poi, tirando in ballo un’intervista a Tv Talk della 51enne, in cui la Lucarelli aveva indicato Francesca Fialdini come possibile vincitrice dello show, si è tolta un sassolino dalla scarpa, tacciandola di mancanza di obiettività.

La replica di Selvaggia è stata immediata: “Ma stai rosicando? Mi hanno chiesto su chi punti, non ho interpretato quella domanda su chi tifi, ma su chi pensi che vincerà Ballando con le Stelle”. "Non vale nemmeno la pena parlare con te”, ha allora ribattuto la presentatrice. "Credimi Barbara questa è la verità. Cavolo, Barbara sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash - ha controbattuto la Lucarelli - Io credo che tu potresti vincere Ballando, ti posso garantire che era un pronostico”.

La ‘zia’ nel suo programma è piccata da quel che accade alla d’Urso. Si rivolge, guardando la telecamera, direttamente a lei e afferma: “L’unica cosa che mi dispiace veramente Barbara, ci stai guardando, è che non ti vedo felice lì. Io avrei voluto vederti felice lì a divertirti e a ballare”. E aggiunge: “Sei la più brava, nessuno è più brava! Non cadere nelle trappole e nei tranelli, questa è la verità. Una donna della nostra età che balla in quella maniera! Bisogna dare i giudizi su quello, hanno commentato pure i vestiti, dai..”.

La conduttrice 75enne si schiera a fianco dell’amica e collega 68enne presa a suo dire di mira al dancing show

Scende in campo per Barbara pure Vladimir Luxuria: “C‘è un accanimento verso di lei, se si arriva persino a giudicare come batte le ciglia. Riassumere la sua vita professionale con la parole ‘trash' è davvero ingeneroso. Ha fatto tante cose, tra cui interviste a politici”. Anche Rossella Erra è della stessa opinione: “E' una grande professionista, l'avete giudicata anche per quello che ha fatto nella sua vita. Le parole fanno più male dei voti".

Intanto Selvaggia torna sulla querelle nella sua newsletter e scrive: “Ieri sera è andato in onda un momento altissimo di tv che forse non avrete visto perché eravate in bagno a fare le prove di ballo (cit.), ovvero un dialogo abbastanza surreale a Ballando con le Stelle tra me e la concorrente Barbara d’Urso. Ci sono alcune cose che non ho potuto dire e replicare per due motivi: la prima è che d’Urso era un vulcano nella sua fase ‘eruttiva’ e io non ho potuto parlare un granché. La seconda è che sono proprio state dette (da lei) delle cose non vere e anche qui non è stato facile replicare perché quando il Krakatoa espelle magma, il cielo è plumbeo e non ci vedi un caz*o“.

La Lucarelli prosegue: “E Barbarella mi deve ringraziare per il mio sangue freddo e la ferrea volontà di mantenere la calma, perché se l’avessi persa come ha fatto lei, oggi avremmo polverizzato l’imbattuto record del trash Pappalardo-Zequila. Diciamolo: qui si vede la tempra e l’esperienza della vulcanologa che negli anni ha affrontato esplosioni magmatiche di Mammucari, di Bruganelli e di molte altre vette incandescenti”.

Nella parte visibile a tutti del suo scritto, quella non a pagamento, conclude: “Comunque, io ero rimasta alla puntata precedente in cui D’Urso aveva detto ‘io ti stimo, tu mi stimi, io lo so’. Non avevo replicato perché sembrava molto convinta e chi sono io per dirle che Babbo Natale non esiste. Quindi, una settimana fa ci stimavamo, tipo Pina e Ugo Fantozzi".