''Se avessi inviato foto per amore nell’intimità, mi sarei dovuta vergognare?'': Jolanda Renga, figlia di Ambra, torna a parlare dello spregevole ricatto

La 21enne a ‘Le Iene’ fa un monologo toccante dopo quanto le è accaduto

Ha voluto mettere in guardia tutte le persone vittime di situazioni simili

Ha ammesso di aver provato un senso di vuoto e di aver avuto paura

Jolanda Renga è tornata a parlare del ricatto che ha ricevuto da una persona anonima via internet, ammettendo di aver provato “il vuoto” e di essersi sentita “nuda”.

Qualche settimana fa la figlia 21enne di Ambra Angiolini e Francesco Renga aveva denunciato di aver ricevuto un messaggio di ricatto in cui qualcuno minacciava di diffondere presunte sue foto intime chiedendo 10 mila euro.

Aveva chiarito che quelle immagini non esistono e aveva subito denunciato tutto alle forze dell’ordine. Aveva poi lanciato un appello alle donne a non farsi intimidire e a chiedere aiuto.

Jolanda Renga, 21 anni, ha ammesso di essersi sentita "nuda" dopo il ricatto ricevuto riguardo sue presunte foto intime

Ora nella trasmissione di Italia1 è andata oltre: ha spiegato di aver avuto paura, ma ha anche invitato tutte le persone vittime di casi simili, anche laddove le foto intime esistessero veramente, a denunciare.

Ha ricostruito quanto avvenuto quel giorno in un toccante monologo: “Alle 19.06 un messaggio: pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda, dì pure a tua madre che se non riceverò 10.000 euro ti rovinerò la vita”.

“Alle 19.10 il vuoto: quelle foto non esistono, però mi sono sentita nuda. Nuda, ora lo so, significa senza difese, significa scoprire che il tuo corpo nudo o manipolato può diventare la tua condanna”, ha aggiunto.

La giovane ha esortato tutte le vittime di situazioni del genere a denunciare anche laddove le foto intime esistono davvero: non c'è da vergognarsi

“Io ho avuto paura di diventare quel ricatto anche se le foto non c’erano. Ma se invece le avessi inviate per amore, con fiducia, nell’intimità mi sarei dovuta vergognare? E lui invece? Il colpevole? Irrintracciabile. Esiste solo nel tuo incubo peggiore, per annientarti nella vita vera, con l’idea che basti nominare il tuo corpo per farti stare zitta. Per questo non l’ho fatto”, ha continuato.

“Voglio fargli sapere che la legge lo raggiungerà ed è lui a doversi vergognare perché la mia dignità è il miglior vestito che ho addosso e nessuno può togliermelo. Come donna voglio dire a chi in un giorno qualunque si è sentita nuda e colpevole come me: non lo sei. Rompi il silenzio, denuncia, chiedi aiuto, spogliali tu. Rimettiti addosso la tua dignità. Tu non l’hai mai persa”, ha concluso.