''Siamo al settimo cielo per Clarita, è più bello di quello che immaginavo'': Cecilia Rodriguez racconta quanto è buona la sua neonata

Cecilia Rodriguez ha raccontato che sua figlia Clara Isabel è davvero un piccolo angioletto.

Dopo il parto avvenuto lo scorso 15 ottobre in una clinica meneghina, la nuova vita familiare a tre nel bellissimo appartamento milanese dell’argentina e del marito Ignazio Moser procede senza problemi. Chechu pensa addirittura che l’avventura della maternità si sia rivelata più “bella” di quanto non si fosse immaginata.

La 35enne ha voluto registrare un video per raccontare ai suoi tanti follower social come vanno le cose con Clarita – questo il soprannome dato alla bambina.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, con la figlia Clara Isabel a casa: la piccola è un vero angioletto

“Stiamo benissimo, siamo molto felici. Siamo al settimo cielo, è una bambina meravigliosa, sembra molto buona, sembra brava. Mangia, dorme. Ci fa dormire, anche se non sembra”, ha affermato.

Al momento procede tutto davvero al meglio, non ci sono difficoltà: “E’ sanissima. Questa è la cosa più importante. Ci stiamo godendo ogni singolo momento di questa nuova avventura che è veramente magica. Più bella di quello che avessi immaginato”.

Cecilia ha anche raccontato come l’aiuto della sua famiglia sia stato fondamentale. Ha voluto pubblicamente ringraziare sua mamma Veronica – che ormai da anni si è trasferita a Milano dall’Argentina per stare vicino ai suoi figli, che vivono tutti in Italia. La signora Cozzani infatti è stata molto previdente e prima del parto di Chechu ha voluto aiutarla a organizzare i pasti per il suo rientro a casa.

Cecilia con la figlia Clara Isabel al parco

“Ringrazio tanto la mia mamma che nei giorni precedenti al parto ha cucinato tantissimo per noi in modo che io potessi riposare, scongelare e avere da mangiare pronto. E’ stato un bellissimo regalo”, ha fatto sapere la Rodriguez, 35 anni.

“Ora vado a scongelare qualcosa di quello che mi ha fatto”, ha concluso prima di chiudere la registrazione della clip.