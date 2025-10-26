''Mi svegliavo e piangevo, avevo un tormento dentro'': Francesca Fialdini si apre sui suoi problemi di salute mentale

La conduttrice di “Dai noi… a ruota libera” lo ha detto in un confessionale a “Ballando”

La 46enne ha nascosto per un lungo periodo il buio che aveva dentro

Andava in onda e sorrideva, ma nella vita privata affrontava angoscia e turbamenti

Alla fine ha chiesto aiuto per cercare di “tornare a camminare”

Ieri sera a Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini si è per la prima volta aperta sul periodo buio che ha vissuto.

La conduttrice di “Da noi… a ruota libera” (in onda la domenica pomeriggio su Rai1) ha raccontato che si svegliava la mattina e iniziava a piangere. Non sapeva cosa fare. Provava angoscia, aveva un “tormento” dentro.

La 46enne oggi è tra i concorrenti dell’edizione in corso del talent di Rai1 ed è felice di aver accettato la proposta di Milly Carlucci di partecipare. Ma la sua vita non è stata sempre serena, anche se esternamente cercava di mostrarsi sorridente.

Francesca Fialdini, 46 anni, parla a Ballando con le Stelle del suo periodo nero: piangeva e aveva un "tormento" dentro

“C’è stato un momento in cui ho fatto i conti con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non ero contenta, non ero felice. Piangevo”, ha ammesso in un confessionale.

“Ho iniziato a provare un senso di angoscia, è stato uno scivolamento lento. Ci sono argomenti che fanno paura, non se ne parla, io per prima non ne ho parlato perché provi sensazioni che immagini gli altri possano non capire. Che gli altri possano giudicarti”, ha aggiunto.

“Quando fai a botte con la tua testa e la tua mente, non hai neanche le parole per riuscire a spiegare cosa stai passando. Tra l’altro è la prima volta che riesco a esprimerlo”, ha proseguito.

Francesca insieme al suo insegnante di Ballando, Giovanni Pernice

Francesca, che in passato ha parlato apertamente del suo desiderio di diventare madre, magari adottando un bambino, ha nascosto al pubblico quello che stava passando: “Ci sono stati anni in cui dentro avevo una specie di tormento. Però fuori avevo il sorriso, andavo in onda con il sorriso. Cercavo ovviamente di non far passare questa cosa”.

“Non lo facevo vedere neanche alle persone a me più vicine, mia madre non poteva non accorgersene perché quando mi alzavo al mattino e piangevo non riuscivo a essere lucida, non riuscivo a scegliere niente”, ha continuato.

“A un certo punto dicevo sempre di sì, anche lavorativamente. Perché non avevo più un confine, non avevo più un’identità”, ha fatto sapere.

Alla fine la conduttrice, tra le favorite per la vittoria nel talent della Carlucci, ha chiesto aiuto ed è andata in terapia

Finalmente, dopo molto tempo, ha chiesto aiuto.

“E’ una situazione di buio, di tristezza. Prima ho cercato da sola di provare a farcela, ma ovviamente non è possibile. Solo dopo tanto, tanto tempo mi sono detta che c’era bisogno di qualcuno che mi facesse le domande giuste per aiutarmi a trovare le risposte giuste. Ho scelto di andare in terapia. E’ un modo per tornare a camminare”, ha concluso.