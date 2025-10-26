''Ognuno combatte battaglie che non conosciamo'': Filippo Magnini in lacrime in diretta a Ballando per l’amico Rosolino, il possibile motivo

Il concorrente del talent di Rai1 non ha retto l’emozione ed è scoppiato a piangere in diretta

Ha poi raccontato il motivo: ha pensato alla battaglia che sta combattendo il suo amico Massimiliano Rosolino

Non è chiaro esattamente di cosa si tratti, ma dalla giuria qualcuno ha fatto il nome di Natalia Titova, compagna di Rosolino

Filippo Magnini ha pianto in diretta dopo la sua esibizione a “Ballando con le Stelle” di ieri, sabato 25 ottobre.

L’ex nuotatore olimpico, 43 anni, ha poi confessato che le lacrime erano per il suo amico Massimiliano Rosolino – anche lui ex nuotatore olimpico – che lavora proprio nel programma di Milly Carlucci come inviato dalla “sala delle stelle”.

La stessa conduttrice quando ha visto Magnini fortemente commosso, gli ha chiesto: “Cos’è successo?”. Lui ha risposto: “Forse non c’entra niente, ho pensato a un mio amico, che è lì (indica lo schermo, ndr) nella sala delle stelle, che è Massi (Rosolino, ndr)”.

Filippo Magnini, 43 anni, è scoppiato a piangere dopo l'esibizione a Ballando con le Stelle pensando alla "battaglia" che sta combattendo silenziosamente il suo amico Massimiliano Rosolino

Ha quindi svelato che Rosolino sta affrontando una “battaglia” di cui pubblicamente si conosce poco, ma di cui lui è invece consapevole.

“Perché lo vedo sempre sorridente. Scusate se dico questo, ma ci penso da un po’ di giorni. Lo vedo sempre sorridente ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non conosciamo. Lui non sa che io voglio essergli vicino, non vedo l’ora di poterlo abbracciare”, ha fatto sapere.

Filippo si è molto commosso

Ovviamente la Carlucci ha capito immediatamente a cosa stesse alludendo Magnini e ha voluto mandare un saluto affettuoso a Rosolino: “Maxi, ti vogliamo bene tantissimo tutti”.

Il mistero si è quindi infittito. Ad aggiungere un tassello è stata forse la giuria. Come riporta Il Messaggero, dopo le parole di Filippo si sarebbe infatti sentito qualcuno dei giurati commentare che si tratta di qualcosa che “riguarda Natalia Titova”.

Non è chiaro quale sia la battaglia che sta combattendo Rosolino, ma qualcuno dalla giuria ha fatto il nome di Natalia Titova

Il riferimento è forse alla malattia che la ballerina russa, 51 anni, compagna di Rosolino (i due si sono conosciuti nel 2006 proprio nel talent di Ra1 e hanno due figlie, Sofia e Vittoria), combatte fin da bambina.

Natalia infatti convive con l’osteomielite, un’infezione cronica che colpisce le ossa. L’ipotesi è che la situazione possa essere peggiorata negli ultimi mesi.