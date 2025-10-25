''Ci credevo tantissimo, io sono seria e fedele'': Martina Stella sulla separazione, ammette che il suo matrimonio era ''un po’ affollato''

L’attrice 40enne nel 2023 ha detto addio all’ormai ex marito Andrea Manfredonia

Ospite di “Verissimo” ha parlato del suo dolore per la fine del matrimonio

Ha sottolineato di essere fedele e seria in amore, ci credeva tantissimo

Parlando dei motivi della rottura, ha poi ammesso che il matrimonio era “un po’ affollato”

Martina Stella ha ammesso che il suo matrimonio è finito anche perché era diventato “un po’ affollato”.

L’attrice è stata ospite di Verissimo sabato 25 ottobre e ha affrontato il delicato tema della separazione dall’ormai ex marito Andrea Manfredonia.

I due si erano sposati nel 2016. Ma due anni fa, nel 2023, le nozze sono naufragate. Per la 40enne toscana, romana d’adozione, non è stato affatto facile.

“L’ho vissuta male. E’ stata una delle cose più difficili che ho dovuto vivere”, ha spiegato.

“Ho sempre creduto tantissimo nel matrimonio. Era il mio grande sogno, ma non è andata. Questo mi ha fatto molto soffrire. E poi veder soffrire i tuoi figli in una separazione, quella è la cosa devastante. Gli adulti si tirano su, ma per i bambini è più complesso”, ha aggiunto.

Dopo l’addio a Manfredonia, da cui ha avuto suo figlio più piccolo Leonardo, nato nel 2021 (mentre ha anche Ginevra, avuta nel 2012 dall’ex Gabriele Gregorini), non ha voluto frequentare altri uomini.

“Mi sono presa questi anni di ricostruzione. Mi sono dedicata completamente al lavoro e ai figli. Ho voluto dargli priorità e fargli sentire che la mamma c’era ed era tutta per loro, cercando di aiutarli ad adattarsi”, ha affermato.

L'attrice si è definita una "molto seria e molto fedele" in amore

Sembra che il matrimonio proprio non si potesse salvare: “Non ho mai raccontato le dinamiche che hanno portato alla separazione proprio per proteggere i bambini – Ginevra ormai è adolescente. Penso che bisogna sforzarsi e lottare, ma poi una donna deve trovare anche il coraggio di rincorrere la propria dignità, la propria forza, luce e felicità anche per i figli. Non ho rimpianti”.

Quando le è stato chiesto se il “matrimonio fosse un po’ affollato…”, ha replicato: “Sì, non si è fatto mancare niente”.

“Io ci credevo tantissimo (al matrimonio, ndr), non lo immaginavo. Sono molto romantica”, ha poi sottolineato.

Martina insieme alla primogenita Ginevra, che oggi ha 13 anni

Per spiegare la situazione ai figli ha chiesto anche aiuto ad un professionista: “Mi sono fatta aiutare non solo da amici e famiglia ma anche da specialisti. E’ giusto dire la verità ai figli ma con il linguaggio adatto a loro”.

“Mi sono ritrovata sola con due figli, di età così diverse. La gestione è difficile. Il bambino quando è successo aveva un anno e mezzo”, ha proseguito.

Con i padri dei suoi figli c’è ovviamente un dialogo: “Con i papà si cerca di collaborare e trovare compromessi, si fa per i bambini”.

Martina si prende cura del suo corpo, ma negli ultimi anni ha declinato gli inviti dei corteggiatori perché si è voluta dedicare solo a lavoro e figli

Oggi Martina è single, non esclude di innamorarsi di nuovo: “Non voglio essere bloccata dalla paura. Sono aperta all’amore, sono una romanticona e non sono cambiata […] Non mi sono voluta gettare subito a capofitto in un’altra storia”.

E i pretendenti di certo non le mancano: “Ho avuto molti corteggiatori. E’ stato divertentissimo. Per tanti anni quando hai una storia lunga, non vedi neanche intorno a te… io poi sono una molto seria e molto fedele. Ma quando mi sono separata si sono presentati diversi [corteggiatori]. Ma li ho abbastanza rispediti…”.

In questo periodo inoltre Martina sta preparando lo spettacolo teatrale “Cantando sotto la pioggia”, che il prossimo anno farà tappa, tra le altre città, anche a Milano e a Roma.