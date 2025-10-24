''Non ero una f**a pazzesca come Belen!'': Sonia Bruganelli e le difficoltà dei primi anni accanto a Bonolis

La produttrice, e oggi anche scrittrice, lo ha detto alla presentazione del suo primo libro

La 51enne romana ha spiegato che all’inizio della sua relazione con Paolo veniva messa da parte

“Non ero né una f**a pazzesca come Belen, né Maria De Filippi”, ha detto

Sonia Bruganelli è sicuramente una bellissima donna. Però lei non ritiene di essere mai stata, neanche qualche anno fa, una “f**a pazzesca” come Belen Rodriguez.

Lo ha detto durante la presentazione del suo libro alla Mondadori di Milano, in Piazza Duomo, ieri, giovedì 23 ottobre.

Mentre parlava con il pubblico accorso per l’evento, la 51enne, ex moglie di Paolo Bonolis, ha ricordato quando durante i primi anni di relazione con il conduttore veniva regolarmente messa da parte.

“Quando dico che diventavo trasparente… perché sei comunque la compagna di un uomo famosissimo”, ha spiegato.

Sonia Bruganelli, 51 anni, ha detto di non essere mai stata una "f**a pazzesca" come Belen

Sonia, che ha scritto il suo primo libro, “Quello che rimane”, in libreria da pochi giorni, era molto giovane (ha infatti circa 13 anni meno dell’ex marito): “Quando stavamo insieme mi spostavano per fargli le foto. Ero una ragazzina”.

“Non ero Belen, ovvero una f**a pazzesca…”, ha continuato.

La mamma di tre figli – Silvia, 22 anni, Davide, 21, e Adele, 17 – ritiene che non avesse neppure la testa per poter fare tv a certi livelli, soprattutto diversi anni fa.

“Questo significa tanto. In un’intervista mi mi hanno detto: ‘Potevi continuare, potevi fare come Maria De Filippi’. Io non ero né Maria De Filippi né Belen. Ero quella via di mezzo e la gente diceva: ‘Ma che vuole questa? Ma levati un attimo’”, ha proseguito.

“Voglio dire che non ero strutturata per andare in televisione come Maria De Filippi, una donna solida che ha costruito un impero”, ha chiarito.

Sonia durante la presentazione del suo libro - Quello che rimane - alla Mondadori Duomo a Milano con Teresa Ciabatti

E’ tornata sul paragone con la showgirl argentina: “E non ero neanche una f**a pazzesca come Belen. Se Belen sta con un personaggio dicono: ‘Eh ti credo, guarda che f**a!’”.

Negli anni Sonia ha sofferto un po’ per i commenti che venivano fatti su di lei: “Sono stata descritta come una st****a, una che rompeva le scatole. L’obolo da pagare per avere Paolo”.

La Bruganelli e Bonolis si erano sposati nel 2002. Nel 2023 hanno annunciato la loro separazione. Oggi Sonia è legata al ballerino Angelo Madonia.