Il figlio di Orietta Berti si collega con la Balivo, stupore nello studio tv: ''Qui nessuno crede che sei tu''

Stupore in studio a “La Volta Buona” nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre quando sul videowall è apparso il figlio di Orietta Berti, Omar Paterlini.

L’inviato della trasmissione Domenico Marocchi collegato da Milano per un evento, lo ha presentato, ma in studio molti hanno stentato a credere che il ragazzo fosse proprio il primogenito di Orietta.

Il suo look particolare, a partire da una evidente cresta “punk” sulla testa, ha infatti fatto alzare qualche sopracciglio.

Jessica Morlacchi, ospite in studio, ha detto: “Ma è lui? Non ci crederebbe nessuno”.

La Balivo ha quindi aggiunto: “Qui nessuno crede che sei figlio di Orietta Berti. Puoi dire che lo sei veramente, che ti ha partorito tua mamma?”.

Omar, che è il primogenito della Berti, avuto nel 1975 insieme al marito Osvaldo Paterlini, ha confermato: “Sono io”.

Poi sollecitato dall’inviato ha fatto vedere anche la vasta collezione di anelli che porta sulla mano destra. Altro dettaglio del suo look “ribelle”.

Omar ha anche un fratello, Otis, più piccolo di cinque anni.

Orietta tempo fa ospite di Verissimo aveva raccontato come ci mise un po’ prima di riuscire a rimanere incinta: “Omar è arrivato all’improvviso dopo una tournee in Australia. Dopo un mese sono tornata a casa e ho fatto le analisi. Aspettavo un bambino”.

Aveva ricordato anche che c'erano stati dei problemi dopo il parto. “E’ nato con il cordone ombelicale al collo. Era diventato tutto viola. Lo hanno portato all’ospedale di Parma”, aveva aggiunto.