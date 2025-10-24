Martina Colombari fa felici i feticisti: mostra i piedi durante la diretta nonostante calli e cicatrici

L’ex Miss Italia, oggi 50enne, ha voluto accontentare i tanti che volevano vedere le sue estremità inferiori

Durante una diretta social con il suo insegnante di Ballando con le Stelle, ha mostrato i piedi

“Come vedete ci sono calli e cicatrici”, ha scherzato dopo le fatiche degli allenamenti

Martina Colombari ha voluto accontentare tutti coloro che volevano vedere i suoi piedi da vicino.

Pochi giorni fa a “Ballando con le Stelle” Rosa Chemical ha confessato la sua passione per le estremità inferiori del corpo. Da allora sembra che i feticisti si siano scatenati e abbiano iniziato a tempestare i concorrenti dello show con richieste di poter osservare i loro piedi da vicino.

La 50enne durante una diretta Instagram realizzata con il suo insegnante Luca Favilla ha quindi deciso di togliersi le scarpe e mostrare tutto alla telecamera.

Martina Colombari, 50 anni, mostra i piedi durante una diretta Instagram

“Da quando Rosa ha fatto quella clip, tutti che chiedono di vedere i piedi”, ha spiegato Favilla. Quando ha visto che Martina si stava slacciando le scarpe, ha aggiunto un po’ perplesso: “Che fai vedere i piedi così?”.

La Colombari – che è sposata dal 2004 con Billy Costacurta, padre di suo figlio Achille – ha proceduto e avvicinato i piedi all’obiettivo.

Martina fa felice i feticisti

“Come vedete ci sono calli, cicatrici”, ha spiegato mentre aveva le gambe all’insù.

“Avevo fatto un bello smalto ma si è già tutto rovinato perché al prossimo ballo avremo delle scarpe particolari”, ha aggiunto facendo un piccolo spoiler su quello che porteranno in pista durante la prossima puntata del talent di Rai1.

I piedi di Martina

Favilla ha scherzosamente mostrato anche lui un piede alla telecamera, ma senza togliere la calza.

I due vivono ormai in simbiosi da quasi un mese. Si allenano praticamente tutti i giorni per varie ore al giorno nella sala prova del programma di Milly Carlucci, a Roma.

Nonostante calli e cicatrici, l'ex Miss Italia mostra le estremità all'obiettivo

Sono in grande sintonia, ma Costacurta non è geloso, come ha spiegato nella stessa diretta la Colombari.

Luca sta infatti per diventare padre a breve e tra loro c’è solo grande affinità professionale e amicizia.

Screenshot

Su WikiFeet, il Wikipedia dei piedi, Martina ha un punteggio di 4,86 su 5 con 592 voti. Niente male.