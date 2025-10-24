''Se stiamo insieme o no non cambia niente'': Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori, e Silvia Uras sono una coppia?

L’attrice 21enne parla del legame alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato “Io sono Rosa Ricci”

Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori, e Silvia Uras sono una coppia? I gossip sul loro rapporto vanno avanti da mesi, avvalorati anche da un bacio durante una live social. L’attrice 21enne alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato il film “Io sono Rosa Ricci”, dal 30 ottobre al cinema, parla di quella che per molti è una relazione avviata da tempo. “Se stiamo insieme o no non cambia niente”, dice ai giornalisti mentre è sul red carpet proprio con Silvia.

“Questo film è la conclusione di quello che poteva dire Rosa Ricci. Sento questo peso di essere un esempio perché me lo fanno notare, cioè me lo fanno vedere che se faccio qualcosa le persone lo copiano, oppure se dico una parola la copiano. Mi scrivono messaggi dove mi chiedono consigli e mi dicono che mi vedono un po' come l'eroina nella loro vita”, dice Maria a proposito della pellicola e del ruolo che l’ha resa famosa.

Poi sulla Uras, la Esposito chiarisce: “Silvia è una delle persone più importanti della mia vita da quattro anni a questa parte. So che è normale che si crei il gossip attorno a questa cosa, ma io lascio intendere e volere quello che vogliono le persone, perché penso che se stiamo insieme o non stiamo insieme non cambia niente. Perché siamo una bella cosa”.

“Abbiamo un legame indissolubile, come si vede e si percepisce anche dai social e dalla nostra vita quotidiana. E’ una cosa molto bella da vedere. Per te siamo fidanzate? Per te lo siamo, per il mondo lo siamo. Non c’è bisogno di spiegarlo, perché quello che ci lega è qualcosa di bello, e speriamo che arrivi anche a chi ci guarda”, precisa Silva, anche in questa occasione al suo fianco.

“Ho conosciuto Maria tramite Mare Fuori e quindi, dopo che ho visto questo personaggio, il personaggio che interpretava, ha subito detto: ‘ok, questa secondo me nella vita è una tosta’, e subito abbiamo approcciato. E da allora non ci siamo più lasciate”, aggiunge la 25enne.

“Lavorare con Silvia è stato bellissimo. Quando ha scritto la canzone per il film eravamo in vacanza, stavamo andando al mare, completamente distaccate da tutto. A un certo punto lei ha messo la base e ha cominciato a scrivere, mentre io le dicevo: ‘Silvia, stiamo in vacanza!’. Ma lei è andata dritta, e mi ha seguita dall’inizio alla fine. In questo film c’è stata sempre, per tutto”, conclude Maria.