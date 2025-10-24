A Ballando con le Stelle è scoppiato l’amore?  Tra Rosa Chemical e la maestra Erica Martinelli c’è feeling…

La sintonia tra il cantante 27enne e la danzatrice classe 1996 sembrerebbe andare oltre la pista dello show

Tutti si domandano se a Ballando con le Stelle, come quasi ogni anno accade, sia nuovamente scoppiato l’amore. Tra Rosa Chemical e la maestra Erica Martinelli c’è feeling: la sintonia che lega il cantante 27enne alla danzatrice romana classe 1996 sembrerebbe andare oltre la pista dove si esibiscono nello show di Milly Carlucci. I due in un video condiviso nelle loro Stories si mostrano intimi e affiatati.

La clip che condividono, arricchita dal brano romantico “Photograph” di Ed Sheeran, li fa vedere ai follower affettuosi più che mai. Rosa ed Erica passeggiano tenendosi per mano. I due si scambiano abbracci, condividono il loro cibo, ridono di gusto e si lasciano andare a carezze. E’ tutto per attirare i riflettori e conquistare il pubblico votante è sta nascendo un sentimento vero e intenso?

Sicuramente, passando tante ore in sala prove, i vip chiamati a fare i concorrenti del programma instaurano un rapporto di grande intimità e fiducia con il loro ballerino. Spesso, però, è accaduto che si sia andati oltre la semplice amicizia e complicità.

Sta davvero nascendo una coppia?

Tra i commenti c’è chi non crede alla possibile liaison e sottolinea: “Tutta pubblicità”. C’è pure, però, chi, romantico, gli fa le congratulazioni e sottolinea: “Vi auguro di essere una bella coppia, non solo nel ballo”. Ora non rimane che attendere gli sviluppi futuri, se ci saranno.