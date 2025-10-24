A soli 9 giorni dal parto Cecilia Rodriguez va al ristorante con la figlia, guarda

Papà Ignazio Moser immortala la moglie e ‘Clarita’ sedute al tavolo di fronte a lui

Con loro anche il piccolo Nino: Nacho ironizza sul jack russel terrier: “Security Service”

La bimba è venuta al mondo lo scorso 15 ottobre: sono giorni frenetici ma dolcissimi per la coppia, alle prese con Clara Isabel. A soli 9 giorni dal parto Cecilia Rodriguez sta benissimo e si regala un pranzo al ristorante con la figlia. E’ papà Ignazio Moser a immortalare la moglie 35enne con in braccio la neonata. E’ seduta proprio di fronte a lui nel locale a Milano. Con loro c’è pure, inseparabile, Nino, rimasto ‘orfano’ dell’adorata Aspirina.

“Prima uscita a pranzo per Clarita”, scrive il 33enne, emozionato per l’uscita insieme alle sue donne. Il cagnolino sta accanto a Chechu, Nacho così ironizza sul jack russel terrier e sottolinea: “Nino Security Service”. Il quattro zampe ‘veglia’ sulle due e le segue come fosse la loro ombra.

Cecilia e Ignazio si godono la figlioletta tanto desiderata e ottenuta grazie all’aiuto della fecondazione assistita. In un videomessaggio Moser aveva parlato della loro esperienza con l’happy end finale. “Abbiamo vissuto forse la difficoltà più grande che può vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita. L’abbiamo desiderata tanto, abbiamo pianto, abbiamo pregato, a tratti ci siamo anche disperati, ma non abbiamo mai mollato. Alla fine siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: mettere al mondo il frutto del nostro amore”, aveva detto. La loro gioia è immensa.