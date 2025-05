''Sei in costume'': il futuro marito di Cecilia Capriotti la critica per l'abito di Scervino secondo lui troppo scollato, lei lo attacca

Un piccolo scambio di opinioni tra la 49enne e Gianluca Mobilia, da cui ha avuto Maria Isabelle, 8 anni

La showgirl e l’imprenditore 50enne, legati dal 2024, si sposeranno il 5 luglio a Panarea

Stanno uscendo per andare a cena. Lui, però, giudica il look di lei esagerato, quasi fuori luogo. Il futuro marito di Cecilia Capriotti la critica per l’abito bianco di Scervino che la 49enne ha scelto di indossare. Secondo Gianluca Mobilia è troppo scollato. “Sei in costume”, le sottolinea più volte l’imprenditore. La showgirl lo attacca. E riprende tutto con l’obiettivo del suo smartphone.

E’ un piccolo alterco da innamorati. Cecilia e Gianluca, genitori di Maria Isabelle, 8 anni, legati dal 2014, si sposeranno il 5 luglio prossimo a Panarea, l’isola dove si sono conosciuti, come annunciato sulle pagine di Chi a inizio aprile scorso. Lui a sorpresa ha deciso di farle la proposta, lei, all’inizio incredula, ha detto di sì. Dovrebbe essere tutto rose e fiori, invece lo scontro a causa della mise di lei è dietro l’angolo…

In una delle Stories la Capriotti si fa vedere mentre a piedi va al ristorante col compagno. Il vestito messo sicuramente fa risaltare il suo florido décolleté, sottolineato dal reggiseno in pizzo a vista che fa proprio parte del capo. “L’antichità di quest’uomo - commenta Cecilia - che dice che il vestito è troppo scollato… E’ bellissimo!”. “Sei in costume”, ribatte Mobilia. “Quale costume, questo è un abito di Scervino idealizzato e pensato così: guardate la bellezza”, si difende la donna. Gianluca ripete: “Sei in costume”.

“Gianluca, ma tu ti rendi conto…?”, lo rimbrotta lei infastidita. “Sì, sì siamo in estate e tu sei in costume, vai a cena fuori dal pescatore, in costume… E’ meglio che non commento”. “Appunto, peschiamo in barca”, ironizza lei, che alla fine si fa una bella risata e la chiude qui.