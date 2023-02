Gabriele Rossi, ex di Garko, e il fidanzato Lorenzo Licitra mondani insieme: foto

L’attore e coreografo 34enne e il cantante 31enne si regalano una serata a teatro a Roma

Gabriele Rossi, ex di Gabriel Garko, e il fidanzato Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017, si regalano una serata a teatro a Roma. I due, mondani, vanno al Sistina per assistere alla prima de “Il Piccolo Principe”, opera ispirata al celebre testo di Antoine de Saint-Exupéry pubblicato nel 1943.

Gabriele Rossi, ex di Garko, e il fidanzato Lorenzo Licitra mondani insieme: l’attore e coreografo 34enne e il cantante 31enne si regalano una serata a teatro a Roma

L’attore e coreografo 34enne, anche ex ‘vippone’ del GF Vip, e il cantante 31enne si mettono in posa davanti ai fotografi che affollano l’entrata del teatro. Entrambi con look casual e soprattutto caldi, dato il clima gelido di questi giorni nella Capitale, sorridono disponibili. La coppia, però, sempre molto riservata, non si lascia andare con atteggiamenti intimi.

Gabriele e Lorenzo stanno insieme da più di 3 anni. Hanno cercato di mantenere il loro rapporto inizialmente fuori dai riflettori. E’ stato Rossi, nel dicembre del 2021, a rivelare a tutti la relazione con Licitra. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha svelato: “Stiano insieme da quasi due anni, conviviamo”.

I due vanno al Sistina per assistere alla prima de “Il Piccolo Principe”

Gabriele e Lorenzo si sono conosciuti per caso. “Io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X Factor, dicendogli tipo ‘mi raccomando di non smettere mai di cantare’. Era bravissimo, non c’era nessuna finalità di approccio. Poi è capitato di prendere un caffè, poi un altro…”, ha anche aggiunto Gabriele in tv.

Con il passare del tempo gli artisti hanno iniziato a condividere qualche istante della loro felicità anche sui social, coinvolgendo pure i follower nella vita a due, e pure piccole pillole di mondanità.