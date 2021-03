Gaia Gozzi a Sanremo si fa dirigere dal fidanzato

Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020, per il suo debutto sul palco di Sanremo non dimentica il fidanzato. Si fa dirigere da Daniele Dezi, a cui è legata da qualche tempo. Orang3, questo il suo nome d’arte, del duo di producer Frenetik&Orange è un produttore musicale, bassista e autore, ha curato anche il testo della canzone della sua ragazza, “Cuore amaro”, e all’Ariston non la lascia sola.

La 23enne a Sanremo scende la scalinata indossando un total look white firmato Salvatore Ferragamo. Sorride indossando il suo outfit griffato con uno dei capi che farà tendenza nella primavera 2021, i pantaloni a zampa con frange.

Sono abbinati a una maglia in seta, con collo a lupetto e lunghe frange ai polsi indossata sotto a un sensuale corsetto in tono. Ai piedi sandali bianchi con fibbia logata e tacco scultura.

Sicura di sè Gaia canta diretta dal fidanzato: con lui accanto si sente sicura, protetta. Daniele è più grande di lei di circa 10 anni e già padre di una bambina di 7 anni, nata da una precedente relazione. La Gozzi, però, non ha alcun dubbio sul sentimento che li lega e li unisce pure al festival.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2021.