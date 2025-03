La 27enne, vincitrice di Amici 19, ha dedicato una canzone a una donna, “Maratona”

Gaia, che in coppia con Tony Effe in “Sesso e Samba” ha raggiunto un grande successo, esce con un nuovo album, “Rosa dei venti”. La 27enne parla del disco con Il Messaggero. Nell’Intervista lascia intendere di non essere completamente eterosessuale, ma senza fare alcun coming out, di cui non sente l’esigenza. “Non amo definirmi”, confida la cantante, vincitrice di Amici 19 e tra i Big a Sanremo 2025.

''Non amo definirmi'': la cantante Gaia lascia intendere di non essere completamente eterosessuale, ma senza fare coming out

La Gozzi, italo-brasiliana di nascita, nell’album dedica una canzone, “Maratona”, a una donna. Nel testo dice: “So che mi vuoi pure che non sei l’unica”. Quando le si chiede di far chiarezza sulla sua sessualità, replica: "Io non ho mai parlato della mia sessualità esclusivamente come eterosessuale. Non amo definirmi. E’ una cosa che ho vissuto con serenità, parlandone in maniera naturale, senza dover fare coming out. E così ho scritto questa canzone”. Tra le righe parrebbe quindi rivelare di avere un’identità sessuale ‘fluida’, di cui finora non aveva mai parlato.

La 27enne, vincitrice di Amici 19, ha dedicato una canzone a una donna, “Maratona”

Sangiovanni e Angelina Mango, suoi colleghi, hanno avuto crolli psicologici e hanno deciso di prendersi una pausa. Come fa Gaia a tutelarsi dai problemi dovuti alla popolarità? “Cerco il mio bioritmo, tra terapia e meditazione. Sono circondata da persone che sanno ascoltarmi se gli chiedo una pausa”, spiega l’artista.