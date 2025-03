''Abbiamo messo in vendita la casa a Santo Domingo'': Mara Venier rivela che i problemi di salute suoi e del marito stanno cambiando le loro vite

La conduttrice 74enne rivoluziona la sua settimana per l’83enne sposato nel 2006

Mara Venier rivoluziona la sua settimana. A Oggi rivela che i problemi di salute suoi e soprattutto del marito stanno cambiando le loro vite. La conduttrice 74enne ha avuto una patologia che ha colpito i suoi occhi. Poi a inizio dicembre Nicola Carraro ha avuto un problema respiratorio importante. Da lì è cambiato tutto. “Abbiamo messo in vendita la casa a Santo Domingo”, confessa. Parla della villa dove l’83enne passava la maggior parte dell’anno e dove lei andava spessissimo.

La presentatrice fa la pendolare tra Roma e Milano. “Ora Nicola sta bene. Adesso fa i conti con un’ernia che non lo fa camminare”, precisa. I due sono ad Abano Terme, Carraro ci rimarrà per 15 giorni, la ‘zia’, nonostante gli impegni tv, è con lui, anche se dovrà tornare nella Capitale.

E’ tutto diverso, Mara però è contenta lo stesso. “Abbiamo messo in vendita la casa a Santo Domingo, Nicola non può più affrontare un viaggio così lungo. E comunque nemmeno io posso più prendere l’aereo, con il mio occhio…”, svela. E sui suoi occhi dice: “Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia”.

Sul fare avanti e indietro da Roma a Milano ammette: “E’ stancante. Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo. Oggi è giusto che sia io a seguire lui: Milano, da qui in avanti, sarà la nostra casa”.

La Venier oltre a Domenica In, farà parte da giurata del cast di Ne vedremo delle belle, il nuovo show di Carlo Conti. La sua settimana sarà abbastanza caotica: “Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola. Gli altri giorni saranno per Carlo Conti e Domenica in”. Lei e Nicola si amano tanto, quando le si domanda se qualche volta litigano, replica: “All’inizio litigavamo perché volevo che smettesse di fumare, o per il disordine, per l’aria condizionata, per la tv accesa di notte. Abbiamo risolto dormendo in camere separate”.