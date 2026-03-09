Paola Caruso lo svela in tv, l’account del GF Vip ufficializza tutto il cast del reality 2026: ecco chi ci sarà nella Casa

Lo show aprirà i battenti il prossimo 17 marzo: i famosi sono gasatissimi, non vedono l’ora di essere spiati

Il totonomi è andato avanti a lungo, ora l’attesa è finita. Paola Caruso lo svela in tv, a Verissimo, l’account social del GF Vip poco dopo ufficializza tutto il cast del reality edizione 2026. Nella Casa ci sarà un bel po’ di movimento, a giudicare dai ‘prescelti’.

Lo show aprirà i battenti, facendo il so debutto in prime time su Canale 5, il prossimo 17 marzo. Andrà avanti, come comunicato, per ‘sole’ sei settimane. Non avrà, come in passato, durate infinite: si torna all’origine. E’ anche per questo che al timone c'è Ilary Blasi, attesissima dopo ‘l’era Signorini’: in tanti l’hanno sempre rimpianta. In studio con la presentatrice ci saranno Cesara Buonamici e la pungentissima Selvaggia Lucarelli.

Paola Caruso, Bonas di Avanti un altro, davanti le telecamere confessa di aver detto di sì al Grande Fratello Vip: "Ho la pelle d'oca, una cosa finché non la puoi dire quasi non è vera, ora che l'hai detto è vera”. Il pensiero va al figlio: “Ho il pensiero di Michy, so che mi mancherà da morire, è l'amore della mia vita, mi sono attrezzata, mi sono portata una foto, mia e di Michy, me la guarderò". E’ solo una dei tanti volti dello showbiz ad aver accettato.

Varcheranno la mitica porta rossa pure Raimondo Todaro, ex maestro di Amici e Ballando con le Stelle, l’ex onorevole Alessandra Mussolini, le ex concorrenti Antonella Elia e Adriana Volpe, che già hanno partecipato all’edizione numero quattro del programma, dove spesso furono poco amichevoli. Ci saranno la comica Francesca Manzini, Marco Berry, ex inviato de Le Iene, Dario Cassini, cabarettista, già naufrago all'Isola dei Famosi, Lucia Ilardo e Raul Dumitras, volti di Temptation Island.

Non è ancora finita. Entreranno al reality Ibiza Altea, modella italo-americana classe 1999 e mamma, Giovanni Calvario, imprenditore romano esperto in eventi e comunicazione, Blu Barbara Prezya, modella di origini albanesi classe 1991, Renato Biancardi, content creator originario di Napoli, GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, cantautore, rapper e produttore discografico italiano, e Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne nel 2018.