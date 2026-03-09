''Sono rinata con te'': Ludovica Valli organizza un party in famiglia per i 5 anni della figlia Anastasia, guarda

Il tema scelto è Frozen, con la principessa Elsa a farla da padrone insieme alla sorella Anna

Il sorriso della sua ‘Bebe’ è la sua gioia più grande. Ludovica Valli organizza un party in famiglia per i 5 anni della figlia Anastasia. “Sono rinata con te”, le sottolinea la 29enne in un toccante post. La piccola avuta da Gianmaria DiGregorio le ha ridato il sorriso. Poi sono arrivati nella sua vita pure Otto Edoardo, nato il 9 febbraio 2023, e Lola, che a settembre scorso ha compiuto appena un anno.

La festa è a tema Frozen, il film Disney più caro alla piccola. Le principesse Elsa e Anna la fanno da padrone: tutto è dedicato a loro, torta compresa. Ludovica, in tenuta casual, fa una sorpresa alla primogenita, che rimane estasiata da tutto quel che vede.

“8.03.2026. Esattamente quando sono passati 5 anni di te? Auguri dolce bebe, auguri a te, a me, auguri a noi. 5 anni fa sei nata tu e sono rinata anche io insieme a te. 5 anni fa mi hai fatta diventare mamma, mamma per la prima volta. Grazie per avermi scelta, grazie per aver scelto noi. Sei la bimba più dolce e premurosa che io conosca”, scrive l’influencer.

“La tua sensibilità è qualcosa di raro, ti auguro di farne tesoro per sempre… E’ davvero qualcosa di straordinario piccola nostra. Sarà che mi sento così simile a te in questo, che spesso, mi basta guardarti e anche senza dirci una parola, abbiamo già capito tutto”, prosegue.

“Grazie per ogni singolo giorno, grazie per questi 5 anni così intensi e meravigliosi. Grazie perché le tue parole, i tuoi gesti, ogni giorno, sono una delle cose più belle che io abbia mai provato. Sei speciale Anastasia. Ti auguro la libertà di essere, sempre, chi scegli e sceglierai di essere. Sempre. Non ti auguro solo giorni felici, so che potrebbe esser un pó impossibile, e va bene così .. però ti auguro di saper ballare anche in quei giorni che ti sembreranno un pochino più difficili e tristi. In qualsiasi momento, ci troverai al tuo fianco. Sei al sicuro, ti prometto che lo sarai per sempre”, conclude la Valli.