''Sento tutta la forza e la dolcezza dell’essere donna'': Cecilia Rodriguez allatta ancora Clara Isabel e svela le sue sensazioni

Cecilia Rodriguez la sta pian, piano abituando al biberon, ma allatta ancora Clara Isabel e svela le sue sensazioni alle follower. La 35enne condivide in reel in cui ha la figlia nata lo scorso 15 ottobre attaccata al seno. In occasione della Festa della Donna, dà un forte messaggio, senza filtri. “Sento tutta la dolcezza e la forza dell’essere donna”, scrive.

“Oggi, mentre vivo questo momento così intimo con la mia bebè tra le braccia, sento tutta la forza e la dolcezza dell’essere donna. Il nostro corpo può creare vita, nutrire vita… ma la grandezza di una donna non si misura solo da questo”, esordisce la 35enne.

“Ci sono donne che sono mamme, donne che lo saranno un giorno, donne che hanno scelto altre strade, e donne che ogni giorno donano amore in mille modi diversi. La forza di una donna è nella sua sensibilità, nel suo coraggio, nella sua capacità di rialzarsi e di prendersi cura del mondo intorno a sé”, prosegue l’argentina.

Chechu poi conclude: “Oggi celebro questo momento con mia figlia, ma soprattutto celebro tutte le donne. Perché ogni donna, con la sua storia unica, rende questo mondo più umano e più pieno d’amore. Buona Festa della Donna a tutte noi”.