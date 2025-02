''Ho già preso le misure'': Aurora Ramazzotti rivela come sarà il suo abito da sposa

Aurora Ramazzotti ha raccontato come vuole che sia l’abito da sposa

Ha già preso le misure e ha le idee molto chiare sul vestito e sulla cerimonia

A dicembre il compagno Goffredo le ha fatto la fatidica domanda

Aurora Ramazzotti, 28 anni, si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti della sua vita: il matrimonio con Goffredo Cerza, 30 anni, padre del loro piccolo Cesare, di quasi 2 anni.

Tra preparativi e sogni, Aurora svela a ‘Cosmopolitan’ i primi dettagli dell’evento, con particolare attenzione al suo abito da sposa e all’atmosfera che desidera per quel giorno speciale.

“Non siamo una coppia a cui piace esagerare”, racconta Aurora, “quindi sia matrimonio che abitano saranno qualcosa di elegante, significativo e che sa di famiglia”.

Aurora Ramazzotti, 28 anni, racconta al magazine sia del matrimonio che dell'abito

Per lei, ogni dettaglio deve rispecchiare il loro stile autentico e personale, senza eccessi, ma con un forte valore simbolico. E per quanto riguarda l’abito, Aurora è già pronta: “Voglio che anche l’abito da sposa - lo ammetto: ho già preso le misure - racconti queste caratteristiche. Sarà mio e mi deve rappresentare al cento per cento”.

Il matrimonio sarà dunque intimo e raffinato, lontano dagli sfarzi e dalle celebrazioni spettacolari, puntando piuttosto sulla semplicità e sul significato profondo del momento.

Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, racconta con emozione anche la proposta di Goffredo, un gesto dolce e spontaneo arrivato alla fine del 2024, perfettamente in linea con la loro natura di coppia: “Sono emozionatissima, ma non sono cresciuta con l’idea e il sogno di sposarmi; e in più non me l’aspettavo, non siamo due da grandi gesti e Goffredo non si lascia mai cadere in facili sentimentalismi".

Il momento della proposta di nozze

"Quando mi ha chiesto di sposarlo, ero davvero emozionata perché mi ha fatto capire quanto quel gesto da parte sua fosse una dichiarazione di Vero Amore", ha aggiunto.

"È stato un momento perfetto, intimo, in famiglia, buffo anche (all’inizio ha sbagliato a mettermi l’anello nella mano giusta). La più realistica e perfetta rappresentazione di noi tre", ha concluso.