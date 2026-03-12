''Si era fatta aiutare dai medici per tornare in tv'': Giancarlo Magalli ricorda commosso Enrica Bonaccorti, anche la Balivo con gli occhi lucidi

Il conduttore era molto legato alla collega scomparsa oggi a 76 anni per un tumore

Ospite de “La Volta Buona” ha sottolineato emozionato la sua grande professionalità

Ha detto di aver saputo che per essere nello stesso programma un mese fa lei “si era fatta aiutare dai medici”

Oggi, 12 marzo, il mondo dello spettacolo italiano piange la morte di Enrica Bonaccorti, che se n’è andata all’età di 76 anni dopo una battaglia difficile contro un tumore al pancreas.

Proprio un mese fa circa, la conduttrice era stata ospite de “La Volta Buona”, dove era apparsa in buona forma fisica e piuttosto allegra. In quell’occasione c’erano alcune ex ragazze di “Non è la Rai”, con cui aveva lavorato proprio in quel format, e anche Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli, 78 anni, ricorda Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi 12 marzo, a "La Volta Buona"

Proprio Magalli nello stesso salotto tv ha voluto oggi spendere belle parole per l’amica e collega, spiegando anche che il fatto di averla vista in quella forma un mese fa circa, lo aveva forse “illuso” che le cose stessero andando meglio.

Giancarlo era molto legato ad Enrica

Il conduttore 78enne, visibilmente emozionato nel parlare di Enrica, ha anche voluto sottolineare un aspetto della grande professionalità della collega: ha infatti affermato di aver saputo che per quell’ospitata dalla Balivo, la Bonaccorti si era fatta “aiutare dai medici” proprio per poter essere “vivace e allegra” nonostante stesse affrontando un difficile percorso.

Parlando di quell’episodio de “La Volta Buona”, ha detto: “È stato bello e per me fu anche consolatorio perché tutti sapevamo che stava male, sapevamo anche che aveva un cancro di quelli che non perdonano, quello al pancreas, che purtroppo è estremamente difficile sconfiggere”.

Anche Caterina Balivo è apparsa molto commossa per lunga parte della puntata

“Lo sapeva anche lei, naturalmente, però ha sempre lottato per sconfiggerlo. E vederla qua, in quell'appuntamento, allegra, vivace, sorridente, devo dire che ci ha aperto il cuore a una speranza di dire ‘ma forse allora le cose stanno meglio’”, ha aggiunto.

“Una speranza che stamattina si è spenta con lei e ci ha trovati forse più illusi proprio grazie a quell'incontro che abbiamo fatto con lei e al come era”, ha continuato.

Maria Teresa Ruta ha fatto fatica a trattenere le lacrime ricordando Enrica, che era amatissima da tutti

“Poi ho saputo che lei si era fatta aiutare dai medici per tornare in televisione in quell'occasione avendo vivacità, allegria, proprio perché non si voleva far vedere da malata, insomma. E questo è un altro aspetto della sua professionalità che mi piace sottolineare”, ha concluso.