''E’ stata tardi'': Matilde Brandi rivela a che età e con chi è stata la sua prima volta, poi i luoghi più strani in cui ha fatto l’amore

Matilde Brandi ha rivelato a che età e con chi ha fatto la prima volta l’amore.

La ballerina e volto tv ha anche raccontato quali sono stati tre luoghi “top” in cui ha vissuto l’intimità con un partner.

Intervistata da “MOW Privé”, la 57enne romana ha svelato che il suo primo rapporto amoroso è stato in un camerino con un collega.

Matilde Brandi, 57 anni, ha rivelato a che età ha fatto l'amore la prima volta, e con chi

“È stata tardi, con un ballerino. Facevamo Buona Domenica. Avevo 19 anni”, ha detto. Con questo ballerino è poi stata fidanzata per “tanti anni”. Dove è successo? “Nel camerino della RAI, di via Teulada, quella storica”.

Ancora oggi ogni tanto le capita di ripassare da quelle parti: “Eh sì, che ancora ogni tanto quando entro in questi camerini… che ancora ci si va...”.

Le è stato poi domandato quali sono tre luoghi “top” e “più strani” in cui ha fatto l’amore. “Uno il camerino, dai, questo è già uno”, ha replicato.

Poi ha aggiunto: “Un altro... è banale, però in riva al mare”. “E’ stupendo, proprio tipo il bagnasciuga... è stupendo dai”, ha continuato.

Infine il terzo: “In centro a Roma, un famoso monumento, adesso non mi chiedere...”. Le viene domandato se sia la Fontana di Trevi. Replica di no, e fa capire che ha invece a che fare con la zona del Gianicolo…

Matilde, che è mamma di due gemelle, Aurora e Sofia Costantini, è legata da tempo all’imprenditore Francesco Tafanelli. I due dovrebbero presto convolare a nozze.