Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca organizzano un party extra lusso per i 5 anni della figlia Blu Jerusalema, guarda

Il tema della festa faraonica della loro unica figlia è ispirato a un famoso film Disney

Il 58enne e la compagna 30enne entusiasti nel vedere i sogni della bimba realizzati

E’ nata il 27 ottobre del 2020, regalando loro una gioia infinita. Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca organizzano un party extra lusso per i 5 anni della figlia Blu Jerusalema. Sul social in un reel la mamma della bimba svela la festa: il tema è stato ispirato da un famoso film Disney, La Sirenetta. La piccola, come confidano i genitori, ha partecipato attivamente, dando le sue indicazioni sull’evento per celebrare il suo compleanno.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca organizzano un party extra lusso per i 5 anni della figlia Blu Jerusalema

“Una giornata così dolce e speciale. Amiamo celebrare il nostro bellissimo angelo, e quest'anno è stato particolarmente speciale poiché lei è stata così coinvolta nel processo. Buon compleanno mia amata principessa!”, scrive la 30enne. Ringrazia Il Mondo di Meg per l’organizzazione impeccabile, con tanto di torta a più piani e una sirena racchiusa in una grande conchiglia. Ariel è arriva lì per Blu Jerusalema.

La bimba arriva alla festa mano nella mano con i genitori

Gonfiabili, scivoli, tappeti elastici, una miriade di palloncini dai colori pastello e un tavolo per gli amichetti della bambina, che arriva al party mano nella mano con mamma e papà: è emozionata.

Tutto è organizzato alla perfezione

Tutto va nel migliore dei modi. Blu Jerusalema si lascia truccare dal ‘truccabimbi’, si scatena tra danze e risate. C’è pure la macchina dei pop corn, dolcetti infiniti, il mangiafuoco e chi fa enormi bolle di sapone. La festeggiata, con il suo abitino a fiori, ha davanti a sé un dolce talmente alto che, per spegnere le candeline, deve essere presa in braccio. Vacchi e Sharon la guardano estasiati.

Il tema del party è La Sirenetta

L’imprenditore 58enne sul social fa una dedica speciale alla figlia: “Mi sembra ieri che ho avuto la fortuna e il privilegio di averti tra le mie braccia per la prima volta e all'improvviso sono passati 5 anni”.

Il 58enne e la 30enne sono rapiti dalla figlioletta

“Gli anni più belli della mia vita, gli anni in cui ho scoperto chi sono profondamente grazie al corso intensivo d'amore che mi hai dato la possibilità di fare - prosegue Mr. Enjoy - Ogni passo, è stato per me e tua madre, un'occasione per capire che non potevamo sapere chi eravamo, fino a quando non è nato qualcuno per cui sappiamo che daremmo la nostra vita senza esitare un secondo”.

La coppia la osserva giocare con gli amichetti

“Cercherò di essere sempre il papà che definisci come il tuo principe o il tuo supereroe. Cercherò di insegnarti quello che so sulla vita avendo il coraggio di lasciarti sbagliare, anche se questo mi costerà molto per il senso di protezione che ti avrò sempre e sempre di più”, prosegue.

Gianluca e Sharon sono fieri di Blu Jerusalema e innamoratissimi

“Come ho avuto l'opportunità di dire nel mio discorso del tuo battesimo, i bambini ci appartengono fino a quando non possono prendersi cura di se stessi, dopo appartengono alla vita e noi, facendo il massimo per essere più che amorevolmente attenti, possiamo pregare che Dio ti benedica con la consapevolezza che già ci ha benedetto dandoci la fortuna di averti nella nostra vita. Non posso promettere che sarò perfetto, ma se posso giurare che sarai sempre la mia priorità”, aggiunge Gianluca.

La torta è immensa e altissima: Vacchi prende in braccio la bimba per farle spegnere le candeline

E conclude: “Hai regalato a me e alla tua fantastica mamma il sogno più inaspettato della mia vita e io cercherò di restituirti una vita piena di valori morali che sono alla base di tutto. Non smetterò mai, come un bambino, di sognare che i miei genitori avessero la possibilità di vedere il blu che vedo nel cielo ogni volta che ti penso o ti guardo”.