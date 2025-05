Gianna Nanni ha lasciato Londra ed è tornata a vivere in Italia con la figlia: ''Un papà le ha dato la vita ma non è presente''

Vivono nel Bel Paese, a Milano, da cinque anni: Penelope adesso ha 14 anni e sogna di diventare veterinaria

La cantante non l’ha mai mostrata: “A lei dà fastidio fare foto, non vuole”

Gianna Nannini, intervistata da La Repubblica, parla della sua Penelope. Con lei cinque anni fa ha lasciato Londra: è tornata a vivere in Italia con la figlia messa al mondo quando aveva 56 anni, a Milano. “Un papà le ha dato la vita, ma non è presente”, chiarisce la cantautrice 70enne.

La rocker non l’ha mai mostrata e spiega: “Prima perché era una bambina e non aveva consapevolezza, ora ha 14 anni e non mi sembra rispettoso nei confronti dell’adolescenza. E a lei dà fastidio fare foto, non vuole”.

Londra ha fatto bene all’adolescente: “E’ nata in un ambiente in cui non c’era discriminazione, mamme single, donne, uomini… Ha vissuto con normalità il fatto che un papà le ha dato la vita ma non è presente, non è un papà. C’erano delle sue amiche un po’ antipatiche: ‘Ma tu come fai senza un papà?’. E lei: ‘Mah, non l’ho mai visto, non ci ho mai vissuto’. E’ molto risolta, aperta. E’ indipendente”. Sogna di fare la veterinaria.

La Nannini è stata tanto criticata per la sua gravidanza in età avanzata: “La violenza verbale e scritta che ho subito quando sono rimasta incinta è superiore a qualsiasi molestia. Trovavo i fotografi nelle valigie, spuntavano come funghi. Sono cintura nera di karate e, tra l’altro, quando sei incinta diventi molto potente. La mia guardia del corpo difendeva i fotografi da me. Rispetto l’opinione degli altri: se tu non sei d’accordo che io possa avere una gravidanza a una certa età, lo rispetto. Ma chi sei tu per dire a me quello che devo fare? Il mio pensiero libero è rispettare l’altro”.

Ha avuto Penelope nell’ultimo tentativo che si era imposta. Sulla maternità Gianna chiarisce: “Mi sembrava che la mia funzione non fosse completa. Fare un figlio era dare la vita, credere nella vita che ho fatto. E Penelope ha una grande voglia di vivere, è una persona gioiosa, con molto senso dell’humor. Volevo che il mio corpo mettesse al mondo un essere umano. E' una grande opportunità per una donna e va vissuta bene”.