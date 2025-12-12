Gianni Morandi ne fa 81: la rara foto con i suoi tre figli Marianna, Marco e Pietro

Celebra il compleanno importante condividendo un’immagine in cui sorride insieme a loro

Gianni Morandi celebra un compleanno importante: compie 81 anni. Sul social festeggia il grande giorno condividendo una rara foto in cui sorride insieme ai suoi tre figli: Marianna, Marco e Pietro. I primi due, 56 e 51 anni, sono nati dal matrimonio con Laura Efrikian. Il più giovane, invece, 27 anni, è il frutto dell’amore con Anna Dan.

“11 dicembre”, scrive l’artista, taggando i suoi amatissimi ragazzi. E’ un padre presente e amorevole per loro, che hanno dovuto portare sulle spalle un cognome pesante, sicuramente. Marianna e Marco insieme sono protagonisti di uno spettacolo teatrale 'Benvenuti a casa Morandi’. “Essere Morandi significa sostenere un pesante fardello. Ma in fondo abbiamo sempre saputo che rappresenta, anche, un privilegio. Si trattava, appunto, di scavare”, ha detto recentemente la primogenita al settimanale Oggi. Ha aggiunto: “Avrei voluto molti più momenti solo nostri”. “L’intimità tra genitore e figlio è un'optional con un padre che è un'icona nazionale", le ha fatto eco il fratello.

I due hanno affrontato le problematiche anche con l’analisi. Marianna e Marco hanno pure rivelato in che rapporti sono col fratello minore, in arte Pietro Tredici, che ha un’altra mamma. "C'è stato il gap anagrafico. L'affetto è tantissimo, però siamo generazioni differenti. Infatti Tredici è un formidabile rapper”, ha svelato Marco. "Abbiamo recuperato adesso il legame con lui, tramite i nostri figli che sono coetanei e affiatatissimi. Pietro è una rivelazione. Del resto l'intera esistenza è una sorpresa”, ha sottolineato Marianna. Il ragazzo andrà a Sanremo 2026.

Poi su papà Gianni la donna ha poi rivelato: "Di recente abbiamo avuto una telefonata che mi ha commosso. Parlavo di amenità e all'improvviso papà mi ha interrotto: 'Ti voglio bene Marianna, avevo bisogno di dirtelo'. Questa frase vale più di trent'anni di analisi".