Gigi D'Alessio e la compagna incinta Denise Esposito, 26 anni meno di lui, felici e sorridenti in attesa della cicogna sul red carpet: foto

Si tengono per mano, entrambi con il look total black. Gigi D'Alessio e la compagna incinta Denise Esposito, 26 anni meno di lui, posano felici e sorridenti, in attesa della cicogna, sul red carpet in occasione del party Damiani a Milano. Il famosissimo brand di gioielli festeggia con una grande festa piena zeppa di vip i 100 anni dalla nascita.

Il cantante 51enne e la 31enne sorridono entusiasti: aspettano con ansia il loro bebè, che, come svelato dall’artista partenopeo sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, sarà una femminuccia. Per la coppia si tratta del secondo figlio, dopo Francesco, che ha compiuto appena 2 anni lo scorso 24 gennaio. Gigi avrà però il pargolo numero sei: è già padre di Claudio, imprenditore classe 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA, venuto al mondo nel 2003, i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato. Poi c’è Andrea, 14 anni da compiere tra un mese, il ragazzino avuto dall’ex Anna Tatangelo.

La coppia con Rudy Zerbi, Michelle Hunziker e Silvia Grilli, direttrice di Grazia

D’Alessio indossa un completo nero doppiopetto con sotto camicia in tono portata leggermente aperta, senza cravatta. Denise porta un lungo abito nero, che sottolinea le sue forme da mamma, e sopra un cappotto oversize che decide di tenere sbottonato. Ai piedi sandali con il tacco alto. Make up perfetto e naturale e capelli portati sciolti e morbidi, leggermente ondulati, sulle spalle con la riga di lato. La sua storia con Gigi è iniziata nel 2020: per lei il giudice di The Voice Senior è tornato a vivere nella sua adorata Napoli.