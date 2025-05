''Mi chiedo se riuscirò a vedere i miei figli quando avranno vent'anni'': Gigi D'Alessio parla commosso dei figli di 3 e quasi 1 anno

Il cantante 58enne è anche padre di Claudio, Ilaria, Luca e Andrea e ha quattro nipoti

Gigi D’Alessio si concede una lunga intervista a Verissimo. Racconta i successi professionali e tanto del suo privato. Apre il suo cuore. Il 58enne in tv svela: “Mi chiedo se riuscirò a vedere i miei figli quando avranno vent’anni”. Parla commosso dei figli di 3 e quasi 1 anno. Dall’attuale compagna 32enne Denise Esposito ha avuto Francesco, che ha spento le candeline il 24 gennaio scorso, e Ginevra, che festeggerà il suo primo compleanno il 7 luglio. Il cantante 58enne è pure papà di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (2003), nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e di Andrea (2010), avuto durante la relazione con Anna Tatangelo.

Gigi è anche nonno di quattro nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio, e di Joseluí, figlio della sua secondogenita Ilaria. "Ho sei figli e quattro nipoti. A casa mia non si capisce niente. A volte diventa difficile metterli tutti insieme. Quando capita un compleanno e riusciamo a metterli insieme, lì mi commuovo perché sono frutti nati da me e voluti”, spiega l’artista.

“Il papà lo impari giorno per giorno. Sono un papà amico, non sono mai stato rigido. Il lavoro mi ha portato a stare lontano da loro. Il mio lavoro non posso delegarlo a nessuno - continua il napoletano - Sono un papà super coccolato e mi ringraziano tutti i giorni per come sono e dei valori che gli ho insegnato”.

Gigi confessa: “Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi viene quel pizzico di tristezza. Mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni o venticinque. Poi però mi fermo e dico: ‘L’importante è che li ho fatti’. Ce li ho, me li godo e me li spupazzo. L’importante è essere sempre cosciente e capire che i figli sono veramente la gioia della vita”.

Il napoletano confida di non aver mai alzato il telefono per LDA, il 22enne ex Amici che ha deciso di intraèrendere la sua stessa carriera

D’Alessio poi parla di Luca, in arte LDA. Ex concorrente di Amici, il 22enne è stato spesso accusato di essere ‘raccomandato’: il ragazzo ha parlato delle critiche anche a Le Iene, in un monologo. "Luca è quello che ha subito più di tutti facendo il mio stesso mestiere - sottolinea - Era più facile attaccarlo, ma devo dire che sta crescendo davvero bene. Io non ho mai alzato il telefono per Luca e mai lo farò, perché la corsia preferenziale non fa venire un figlio forte. I sacrifici vanno fatti e le soddisfazioni prima o poi te le prendi. Luca è speciale, aveva una grande musicalità già da piccolo. Lui deve dimostrare il suo talento, le porte in faccia lo faranno crescere. Io da 30 anni ricevo porte in faccia e sono ancora qui”.