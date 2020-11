E' morto Gigi Proietti, il grandissimo attore si è spento a 80 anni per un attacco cardiaco

Un altro durissimo colpo in questo 2020. Gigi Proietti non c'è più. L'attore romano si è spento ad 80 anni dopo un attacco cardiaco. A dare il triste annuncio sono state la moglie Sagitta e le figlie Susanna e Carlotta. Oggi avrebbe compiuto 80 anni.

VIDEO

Gigi era ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro. Memorabile il successo di A me gli occhi, please. Ecco l'annuncio della famiglia: ''Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie''. Proietti non si era ancora ritirato dalle scene, i suoi spettacoli registravano sempre il tutto esaurito. Il grande attore è morto la notte scorsa, all’età di 80 anni appena compiuti, nella clinica romana Villa Margherita, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva, colpito da un attacco cardiaco. Proietti era nato a Roma il 2 novembre 1940 da una famiglia semplice. Non solo attore di teatro, cinema e televisione, ma anche showman, cantante e direttore artistico di palcoscenici importanti a Roma, come il Brancaccio e, negli ultimi 17 anni, del Globe Theatre a Villa Borghese. Sconfinata la lista delle sue interpretazioni: dal film Febbre da cavallo al Maresciallo Rocca sul piccolo schermo.

Scritto da: La Redazione il 2/11/2020.