Giorgia conduttrice e tre nuovi giudici: ecco la squadra di X Factor 2024

Tutto pronto per la nuova stagione di X Factor. La nuova edizione dello show Sky quest’anno è ricco di novità. Alla conduzione ci sarà Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show.

Al tavolo dei giudici, una formazione del tutto inedita. Si parte con l’atteso ritorno di Manuel Agnelli che è stato nello show dal 2026 al 2021. Insieme a lui ci saranno tutte new entry: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Le audizioni stanno per iniziare e a settembre lo show sarà in tv. Cresce l’attesa per il ruolo inedito in cui vedremo Giorgia: una delle voci più amate della musica italiana che guiderà l’edizione 2024. Lo farà già dalle selezioni quando, dietro le quinte, accoglierà i talenti in gara prima e dopo la loro esibizione, e poi fino al palco dei Live Show in diretta, quando darà i tempi alla gara tra artisti sul palco, giudici al tavolo e gli ospiti in arrivo tra le puntate.

Prima volta a X Factor anche per Achille Lauro, una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana, Jake La Furia, rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni e Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota ovviamente per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara.