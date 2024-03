Un compleanno speciale da ricordare accanto a Filippo Magnini, le bimbe e la madre Susanna

“Io posso dire una cosa di questi primi 42 anni…. Sono una donna serena e felice”, scrive

Giorgia Palmas celebra un compleanno speciale. Compie 42 anni e sul social racconta come ha festeggiato con una serie di foto e video. Per lei c’è stata la visita al Duomo, fino in cima, dove non era mai andata, la torta fatta in casa e la specialità giapponese al mattino, i pancake souffle, da assaporare col marito.

La visita al Duomo, la torta fatta in casa e la specialità giapponese: Giorgia Palmas compie 42 anni, ecco come ha festeggiato

Il 5 marzo dell’ex velina inizia con grandi aspettative, tutte rispettate. Sul social scrive: “Sono 42 anni... da una parte non sono tanti ma dall'altra sì, sembra che il tempo da un certo momento abbia davvero preso a volare. Sono fermamente convinta che verso i 40 una donna raggiunga una completa maturazione e idea di se stessa e si iniziano a fare dei bilanci…”.

"Io posso dire una cosa di questi primi 42 anni… - aggiunge la sarda - Sono una donna serena e felice, e ringrazio ogni giorno per tanto, per tutto. Questo non vuol dire che la vita sia sempre stata facile, chiara o priva di sorprese e delusioni, anzi… ma di carattere ho sempre apprezzato troppo il valore della vita, e sono convinta che vada vissuta bene e giorno per giorno”. "Viva la vita, quella bella che ti fa ridere e sorridere, viva le persone che ti danno e non ti tolgono, con cui condividere i ricordi, le passeggiate, i tramonti, un tuffo al mare… Viva l'amore, ma quello vero, che vedi negli occhi dei figli e quello che scalda ,a me con le braccia forti di mio marito, e ti fa sentire protetta e a casa", conclude.

Per il compleanno è salita fino sulla cima della Cattedrale insieme al marito Filippo Magnini: non lo aveva mai fatto

Filippo Magnini, da cui ha avuto Mia, 3 anni, le regala una dolce dedica: “TANTI AUGURI AMORE MIO. ‘Ti porto su nuvole di soffice felicità’. Un giorno speciale per il mio amore speciale. Dai che tra una peripezia e l’altra per mandare avanti tutta la nostra ciurma ci divertiamo tantissimo… Ti Amo tutta. (Ps: so che questa dedica ti fa impazzire)".

A casa ha abbracciato le figlie Sofia, quasi 16 anni, e Mia, 3 e la mamma Susanna

E’ con lo sportivo che arriva a toccare il cielo con un dito a Milano, sul Duomo. Poi a casa l’aspettano i suoi affetti più cari: Mia e Sofia, 16 anni a luglio, avuta dall’ex Davide Bombardini, e la madre Susanna. Il nuotatore le ha preparato il dolce con le sue mani. Lei soffia le candeline esprimendo un desiderio, ma quel che ama di più lo ha già con sé: la splendida famiglia.