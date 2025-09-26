Giorgia Palmas e Filippo Magnini organizzano un mega party per i 5 anni della figlia Mia: scopri il tema della festa

I due entusiasti insieme alla loro piccola a cui regalano una giornata indimenticabile

E’ un giorno che vogliono rendere unico e speciale per la loro piccola stella. Giorgia Palmas e Filippo Magnini organizzano un mega party per i 5 anni della figlia Mia. Il tema della festa fa impazzire la bambina e tutte sua amichette, come pure i genitori che sono lì con loro: Beauty & Spa.

La 43enne e il marito, che sabato 27 settembre debutterà da concorrente a Ballando con le Stelle, si affidano all’organizzazione impeccabile de Il Mondo di Meg. Lo spazio allestito a Milano, interamente con colori pastello in cui troneggia il rosa, è favoloso, un mix di gioco, coccole e divertimento a misura di bimbi.

E' tutto pronto affinché gli ospiti possano dedicarsi a mini-trattamenti beauty come manicure e pedicure con smalti atossici e lavabili, maschere viso delicate, scrub zuccherini per mani e piedini. C’è l’angolo relax con cuscini, tisane, quello make-up con glitter e ombretti pastello, sempre ipoallergenici. Ci si può sbizzarrire con le acconciature con treccine, fiocchi e fermagli colorati. Immancabili i dolci, tutti colorati e deliziosi.

La torta a quattro piani è meravigliosa, decorata con pasta da zucchero: ovviamente segue il tema beauty che è quello del party. La Palmas e l’ex campione di nuovo sono entusiasti, come anche la sorella grande di Mia, Sofia, 17 anni, che l’ex velina ha avuto da Davide Bombardini. Al settimo cielo la festeggiata, che indossa un vestito sognante e romantico con gonna in tulle bianco.

“25 settembre 2025 - Mia oggi compie 5 meravigliosi anni …E infatti oggi splendeva il sole, come è giusto che sia nel giorno del compleanno della bambina più dolce, simpatica, sveglia, imprevedibile del mondo. Questa giornata è tutta per te piccolina perché sei luce, vita, amore, energia, un vulcano di idee ed emozioni. Il tuo carattere è tosto, lo sappiamo, ma noi amiamo follemente quella tua determinazione, quella forza e quella incredibile carica di dolcezza che solo tu sai dare piccola Mia e che speriamo ti accompagnino sempre.Ti Amiamo bambolina Mia dolce e rock allo stesso tempo, Buon Compleanno Vita nostra stupenda”, scrivono in un post la mamma e il papà.