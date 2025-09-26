Fabrizio Corona sfila in costume a 51 anni tra tattoo e abbronzatura: tutti gli occhi sono per lui, guarda

L’ex manager dei paparazzi ha sempre tenuto molto al suo aspetto fisico

Fabrizio Corona è tornato a sfilare a 51 anni.

L’ex manager dei paparazzi è apparso in passerella alla Milano Fashion Week, in occasione dell’evento Pin-Up Stars.

E si è presentato davanti a buyers, invitati e fotografi in costume e scarpe da ginnastica. Pin-Up Stars è infatti un brand di beachwear con attenzione a design, materiali e look da spiaggia sofisticati.

Fisico tatuato e abbronzatissimo, Corona – che alla fine del 2024 è diventato papà per la seconda volta dopo la nascita del figlio Thiago, avuto con la giovane compagna Sara Barbieri – ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.

Com’è noto, Fabrizio da sempre è un patito dell’aspetto fisico. Va in palestra regolarmente e nel tempo si è sempre curato con attenzione del suo look.

Ospite del podcast ‘Gurulandia’ qualche anno fa aveva anche raccontato di più sul suo “segreto” per rimanere in forma.

“Prendo 100 pillole al giorno, quello è vero. Faccio tre massaggi a settimana, faccio le lampade…”, aveva detto.

Quindi aveva parlato delle 4 pasticche di Cialis – farmaco usato in realtà per trattare la disfunzione erettile – che prende, o almeno prendeva, ogni giorno: “Me l’ha dato l’urologo. Innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi”.

“Oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qui, integrale con la bresaola, ne prendi una e bruci i grassi”, aveva continuato.

Quando gli era stato chiesto se non avesse paura di morire, aveva risposto: “Almeno muoio magro”.