Giulia De Lellis torna negli studi di 'Uomini e Donne' e durante la scelta di Andrea Zelletta lancia una frecciatina ad Andrea Damante

Giulia De Lellis, fecciatina ad Andrea Damante durante la scelta di Zelletta

'Speriamo che il nome... ma sono sicura che in questo caso sarà diverso'

Giulia De Lellis, 23 anni, è tornata negli studi di "Uomini e Donne" per la scelta di Andrea Zelletta. Commentando la decisione del ragazzo di iniziare una storia con Natalia Paragoni, ha lanciato una frecciatina ad Andrea Damante. Negli studi di "Uomini e Donne", Giulia De Lellis non è riuscita non ricordare la scelta di Andrea Damante che diede inizio alla loro lunga relazione (relazione finita un po' di tempo fa anche se si parla spesso di un riavvicinamento): "Per me qui è dura - ha detto l'influencer - Mi agita sempre il contesto. Sono una sentimentale patetica del cavolo. Però sono contenta per Andrea". Poi rivolgendosi a Natalia, ha detto: "Sei molto fortunata. Speriamo che il nome...". La frecciatina a Damante è stata palese. Maria De Filippi ha sottolineato: "Con la testa di lui ce ne sono pochi". "Meno male", ha risposto Giulia. "Sto scherzando", ha poi precisato la De Lellis. La conduttrice di "Uomini e Donne",però, ha continuato: "Ha una testa particolare. Molto affascinante ma allo stesso tempo un po' pericolosa". "Molto", ha confermato Giulia. "Non sei mai tranquilla", ha proseguito Maria. "Andrea nel tuo caso non sarà così", ha concluso la De Lellis rivolgendosi a Zelletta.





















